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Новое дело по субсидиарный ответственности 4 ответчиков

Недавно ко мне обратился клиент с просьбой защитить от субсидиарный ответственности в деле о банкротстве ООО «Запад» сразу 4-х лиц.
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Позиция кредитора строится на следующих аргументах:

1. Директор якобы не передал конкурсному управляющему документы;
2. Директор не подал заявление о банкротстве когда появились признаки неплатежеспособности;
3. Супруга директора зарегистрировала якобы зеркальную компанию и на нее перевели все активы компании;
4. Родители супруги якобы контролирующие лица, потому что передали должнику в аренду свое недвижимое имущество под офис организации.

Наша позиция строится на следующих доводах:

1. Директор передал конкурсному документы по почте с описью вложения;
2. Обязанность у директора подать заявление о банкротстве возникает не в момент появления признаком неплатежеспособности, а когда наступило объективное банкротство, в нашем случае организация работала с чистой прибылью и несмотря на то, что отдельным кредиторам не погашали долги — директор заключал новые контракты и пытался выйти из сложной финансовой ситуации, то есть имел обоснованный экономический план.
3. Никакие активы на якобы зеркальную компанию не передавались, правоотношений между этими организациями никаких не было.
4. Родители не являются контролирующими должника лицами, тем более кредитор не доказал какие именно действия родителей послужили причиной банкротства организации. Аренда была на рыночных условиях.

На данный момент позиции сформированы, в суде успели их кратко озвучить. Судья сообщил, что в следующем заседании готов рассмотреть дело по существу и вынести решение.

В случае если сможем защитить директора от субсидиарный ответственности, клиент обещал заплатить хороший бонус!

Дело: А41-13590/2022

Как оцениваете перспективы дела?

Оставайтесь со мной, чтобы следить за развитием дела!

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

16
bessonovgroup

bessonovgroup

Юрист в Индивидуальный предприниматель

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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