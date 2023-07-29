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Яркий пример арбитражника отморозка❗

В работе есть должник ЗАО «Глоботэк НВ», работаем в процедуре банкротства от имени основного кредитора.
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Сначала пытались вразумить конкурсного управляющего и ликвидатора (по совместительству тоже конкурсного управляющего, но в других процедурах) рассчитаться с кредитором на выгодных для должника условиях с большим дисконтом. Но нас никто даже слушать не захотел.

В итоге мы решили действовать и занимать в банкротстве максимально активную позицию. Иными словами, надо стать большой занозой в заднице.

Мы подали заявление о субсидиарной ответственности в отношении нескольких КДЛ, обратились с жалобой в суд на конкурсного по факту бездействия с его стороны с требованием отстранить его от должности, кроме того подали на него жалобу в контролирующий орган.

Изначально конкурсный управляющий под таким давлением подал заявление в суд о добровольном освобождении от должности. Мы уже договорились со своим арбитражником, которого хотели назначить в процедуру, чтобы он работал в наших интересах, но потом вдруг арбитражник отозвал свое заявление об освобождении.

На сегодняшний день по жалобе возбудили административное дело по ч. 3, 3.1 ст. 14.12 КоАП РФ санкция за которую предусматривает дисквалификацию. Если конкурсный не одумается вместе с должником, на которого тот работает, то вылетит со всех банкротных процедур.

Это яркий пример арбитражника отморозка, который не думает о своем будущем, а получив несчастные 200-300 тыс от должника готов сидеть в процедуре дальше пока его не дисквалифицируют.


Как думаете сможем добиться погашение долга хотя бы частичного?

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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bessonovgroup

bessonovgroup

Юрист в Индивидуальный предприниматель

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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