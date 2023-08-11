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Банкротство физических лиц

Расширен доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства

Госдума приняла закон, расширяющий доступность внесудебного банкротства граждан. Инициатива повышает до 1 млн рублей максимальный размер задолженности для инициирования этой процедуры
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Внесены изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Поправки направлены, как пояснялось ранее, на повышение доступности процедуры внесудебного банкротства для граждан за счет расширения круга лиц, которым она будет доступна, и за счет расширения диапазона размера задолженности, позволяющего гражданину инициировать эту процедуру. Изменения вступят в силу 3 ноября 2023 года.

Рассматриваемым законом, в частности, предусмотрено, распространение данной процедуры:

  • на граждан, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся (предъявлялся) для исполнения, однако требования не исполнены в полном объеме.

При этом основной доход таких граждан составляет пенсия либо они являются получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и у них отсутствует иное имущество, на которое может быть обращено взыскание;

  • на граждан, в отношении которых не менее 7 лет назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке исполнительный документ предъявлялся (направлялся) для исполнения, однако требования не исполнены в полном объеме.

Для подтверждения указанных обстоятельств гражданам необходимо будет предоставить справки. Их представление гражданином станет необязательным, когда появится техническая возможность получения таких сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

А так же — снижение минимального общего размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей, при наличии которых гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, с 50 тыс. до 25 тыс. руб. и одновременное повышение максимального общего размера таких обязательств и обязанностей с 500 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, с 10 до 5 лет сокращен срок, по истечении которого гражданин вправе повторно обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке.

Помимо этого, уточнен порядок включения сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина и о ее завершении в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Предусмотрены и некоторые иные изменения (Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 474-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

bessonovgroup

bessonovgroup

Юрист в Индивидуальный предприниматель

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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