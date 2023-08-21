Иск о предоставлении равнозначной и равноценной квартиры, взамен изымаемой по программе реновации 👇🏻

Как быть, если по программе реновации предлагают неравнозначную квартиру взамен старой.

Клиент является собственником 5-ти комнатной квартиры в Москве общей площадью 170,9 кв.м. в том числе жилой площади 113,6 кв.м., что подтверждает — «Свидетельство о праве собственности».

Согласно Постановлению Правительства г. Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О программе реновации жилищного фонда в г. Москве» в отношении многоквартирного дома, где расположена квартира клиента, принято решение о внесении в программу реновации*.

Несколько месяцев назад в адрес клиента от ДГИ г. Москвы было направлено предложение заключить договор мены*, где предлагалось взамен имеющегося приобрести другое жилое помещение 2-х комнатную квартиру общей площадью 66 кв. м.

В 2002 г. проектной организацией, имеющей лицензию была разработана проектная документация о перепланировки квартиры за счет чердачного помещения, принадлежащей Истца и увеличению площади квартиры с 66 кв.м. до 170,9 кв.м.

В результате перепланировки принадлежащая Истцам квартира площадью 66 кв.м. увеличилась до 170,9 кв.м., в том числе жилая площадь 113,6 кв.м

Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области истцу выдано Свидетельство о государственной регистрации права общей долевой совместной собственности на квартиру площадью 170,9 кв.м.

Часть чердачного помещения перешло в собственность клиента, все узаконено и собраны все необходимы бумаги.

В связи с тем, что ДГИ Москвы предлагает клиенту неравнозначное и неравноценное имущество взамен изымаемого клиент письменно отказался от предлагаемого неравноценного и неравнозначного обмена.

Клиент обратились в оценочную организацию за проведением рыночной стоимости своей квартиры.

Согласно Отчета об оценки рыночная стоимость квартиры клиента составляет 32 200 000 (тридцать два миллиона двести тысяч) рублей.

При этом предлагаемая в замен квартира имеет кадастровую стоимость 6 200 000 руб., что меньше рыночной стоимости квартиры клиента на 26 000 000 рублей.

На данный момент ДГИ Москвы отказывается предоставить клиенту взамен изымаемой 5-ти комнатной квартиры:

равнозначную по площади и равноценную по стоимости квартиру, либо предоставить несколько квартир в совокупности, которые бы являлись равнозначными по площади и равноценными по стоимости, либо предоставить одну квартиру общей площадью 66 кв. м. и дополнительно выплатить рыночную стоимость разницы в виде компенсации за изымаемое имущество в сумме 26 000 000 рублей. В связи, с чем имущественные права клиента нарушаются ДГИ Москвы клиент намерен обращаться в суд с иском.

Это выдержки из искового заявления, которое я подготовил в интересах клиента. Разумеется далеко не все и без нормативного обоснования. Иск в суд планируем подавать до конца августа.

*программа реновации — программа правительства Москвы, направленная на улучшение жилищных условий жителей, снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957-1968 годах, и новое строительство на освободившейся территории. Программа рассчитана на 15 лет, по результатам голосования москвичей в неё войдёт более 5 000 домов

*договор мены — гражданско–правовой договор, в соответствии с которым каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой

Как думаете какую позицию займут суд в этом деле?