Блог юриста: два дня в командировке в Дагестане. Смывайте за собой нечести

Снова в командировку, на этот раз Республика Дагестан ⛰️Обычно участвуем онлайн, но на этот раз решили личное участие принять в заседании, были на то причины. Расскажу, что было интересного.

📌Защищаю интересы бывшего директора от субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Заседание перенесено на 1,5 месяца в связи с тем, что много ответчиков и не все ответчики раскрыли свои позиции. Наша позиция строиться на преюдициальном судебном акте, то есть обстоятельствах не требующих повторного доказывания. Ранее руководителю вменяли в ответственность совершение убыточных сделок, но нам удалось доказать, что сделки законные. Теперь этот судебный акт используем как защиту от субсидиарной ответственности.

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Помимо участия в суде прогулялся по набережной Каспийского моря, попробовал национальную кухню в колоритном ресторане Папахи. Ресторан очень понравился не только качеством еды, но и шикарным интерьером. Очень вкусная еда, особенно чуду и анварский хинкал с сушеным мясом.

Из того, что было необычно наблюдать в здании Арбитражного суда в туалете висит объявление над унитазом «Смывайте за собой нечести». А в супермаркетах продают вместо пельменей и вареников множество видов замороженных хинкалов (дагестанская кухня), не путать с хинкалями (грузинская кухня).

Помимо Махачкалы побывал в древнем городе Дербент. О посещении этого города написал в своём тг-канале.