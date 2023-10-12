Можно ли одновременно оспаривать сделки по статьям закона о банкротстве и общим статьям ГК?

В последнее время резко выросло количество дел об оспаривании сделок. Рассмотрим позицию судов по данному вопросу.

📌Юристы наших оппонентов и конкурсные управляющие очень часто все собирают в вместе и складывается ощущение, что у них каша в голове. На самом деле грамотные юристы, специализирующиеся на банкротстве знают, что так делать нельзя. А судьи сразу делают вывод о квалификации таких юристов.

Так как наш блог читают не только потенциальные клиенты, но и оппоненты данное подробное разъяснение могут смело брать юристы оппонентов, чтобы выглядеть в глазах судей более квалифицированными.

📌В наших двух делах, которые находятся в активной стадии рассмотрения в судах мы подробно расписываем почему суды не должны идти на поводу у таких юристов.

Кому интересно, привожу юридическое обоснование почему нельзя смешивать все в кучу 👉🏼

📌В соответствии с ч.1 ст.61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

👉🏼сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).

📌По смыслу законодательного регулирования сделки в деле о банкротстве могут быть оспорены по общегражданским основаниям (ст. 10, 168 ГК) лишь в случае, если такие сделки не подпадают под специальные основания оспаривания (ст. 61.2 и ст. 61.3 Закона о банкротстве), поскольку сделки, подпадающие под специальные основания для оспаривания, квалифицируются как оспоримые, в то время как сделки, подпадающие под ст. 10, 168 ГК квалифицируются как ничтожные.

📌Согласно п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве:

👉🏼Сделка, совершенная Должником, может быть оспорена по указанному основанию, в случае если она совершена в пределах трех лет до даты принятия заявления о банкротстве.

👉🏼Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если:

сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов

и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

📌Для оспаривания сделки в деле о банкротстве по общегражданским основаниям доказыванию подлежат иные обстоятельства, которые Кредитором в своем заявлении не приведены и не доказаны.

📌Высшие суды, разрешая аналогичные споры ни раз указывали на то, что сделки, подпадающие под специальные основания оспаривания, не могут быть оспорены по общегражданским основаниям:

Правонарушение, заключающееся в необоснованном принятии должником дополнительных долговых обязательств и (или) в необоснованной передаче им имущества другому лицу, причиняющее ущерб конкурсной̆ массе и, как следствие, наносящее вред имущественным правам кредиторов должника, является основанием для признания соответствующих сделок недействительными по специальным правилам, предусмотренным статей̆ 61.2 Закона о банкротстве.

📌Вопрос о допустимости оспаривания таких сделок на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации неоднократно рассматривался Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.2014 № 10044/11, определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации:

от 28.04.2016 № 306-ЭС15-20034,

от 29.04.2016 № 304-ЭС15-20061,

от 31.08.2017 № 305-ЭС17-4886,

от 24.10.2017 № 305-ЭС17-4886 (1),

от 17.12.2018 № 309-ЭС18-14765,

от 06.03.2019 № 305-ЭС18-22069,

от 09.03.2021 № 307-ЭС19-20020 (8, 10),

от 09.03.2021 № 307-ЭС19-20020 (9),

от 21.10.2021 № 305-ЭС18-18386 (3) и др).

📌Согласно сложившейся судебной практике применение статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации возможно лишь в том случае, когда речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов подозрительных сделок.

Закрепленные в статье 61.2 Закона о банкротстве положения о недействительности сделок, направленные на пресечение возможности извлечения преимуществ из недобросовестного поведения, причиняющего вред кредиторам должника, обладают приоритетом над нормами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации исходя из общеправового принципа «специальный закон вытесняет общий закон», определяющего критерий выбора в случае конкуренции общей и специальной норм, регулирующих одни и те же общественные отношения.

👉🏼При этом сделки, указанные в статье 61.2 Закона о банкротстве, являются оспоримыми и на них распространяется годичный срок исковой давности, установленный пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.2014 № 10044/11особо обращено внимание на недопустимость квалификации сделок с предпочтением или подозрительных сделок как ничтожных в целях обхода правил о сроке исковой давности по оспоримым сделкам.

📌Вмененные компании нарушения в полной мере укладывались в диспозицию пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, подлежащей применению в качестве специального средства противодействия недобросовестным действиям в преддверии банкротства, грубо нарушающим права кредиторов.

👉🏼С учетом изложенного вопреки выводам судов оснований для применения к спорным отношениям статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не имелось. (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.01.2022 № 304-ЭС17-18149 (10-14) по делу № А27-22402/2015).

📌При доказанности юридического состава этих признаков недействительности сделки она подлежала квалификации по части 2 статьи 61.2 3акона о банкротстве как специальной̆ норме, регулирующей основания подозрительных сделок должника.

👉🏼Действительно, наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную по статьям 10и 168 ГК (пункт 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской̆ Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пункт 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской̆ Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям», предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

👉🏼В то же время исходя из того, что совершение подозрительноӗ сделки по сути является также злоупотреблением права, но со специальным юридическим составом признаков, указанных в статье 61.2 Закона о банкротстве, судебная коллегия полагает, что, вопреки доводам общества «Вакар» и выводам судов, квалификация по статьям 10 и 168 ГК должна применяться субсидиарной к специальным нормам.

👉🏼Произвольная или двойная квалификация одного и того же правонарушения как по специальным, так и по общим нормам противоречит принципам правовой определенности и предсказуемости (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31.01.2023 № 305-ЭС19-18803 (10) по делу № А40-168513/2018).