Исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья

Недавно суд Арбитражный суд Московского округа принял постановление АС Московского округа от 26.10.2023 по делу № А40-289046/2021.

Должник просил исключить квартиру из конкурсной массы. Фактически он в ней не проживал, зарегистрирован в другом месте. Суды не удовлетворили ходатайство, так как жилье не было единственным.

Кассация с ними не согласилась, направила дело на новое рассмотрение.

📌Мнение судов:

Цель действий должника — уменьшить конкурсную массу и причинить вред правам кредиторов.

До банкротства спорная недвижимость не была единственной пригодной для постоянного проживания. Должник жил в квартире матери, зарегистрирован там же.

📌Позиция кассации:

То, что должник долго не проживал в своей квартире, не лишает ее статуса единственного жилья, не влечет изъятия из-под исполнительского иммунитета. Этот статус не обусловлен обязательным фактическим проживанием. Регистрация в квартире третьего лица не гарантирует возможность постоянно жить в ней, прав на нее не возникает.

👉🏼Суды не опровергли доводы о том, что при подаче ходатайства спорная квартира была единственным пригодным жильем, другим должник не обладал.

💬Кто в похожей ситуации, берите на вооружение выводя суда.