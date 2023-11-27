Исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья

Должник просил исключить квартиру из конкурсной массы. Фактически он в ней не проживал, зарегистрирован в другом месте. Суды не удовлетворили ходатайство, так как жилье не было единственным.
Кассация с ними не согласилась, направила дело на новое рассмотрение.
📌Мнение судов:
Цель действий должника — уменьшить конкурсную массу и причинить вред правам кредиторов.
До банкротства спорная недвижимость не была единственной пригодной для постоянного проживания. Должник жил в квартире матери, зарегистрирован там же.
📌Позиция кассации:
То, что должник долго не проживал в своей квартире, не лишает ее статуса единственного жилья, не влечет изъятия из-под исполнительского иммунитета. Этот статус не обусловлен обязательным фактическим проживанием. Регистрация в квартире третьего лица не гарантирует возможность постоянно жить в ней, прав на нее не возникает.
👉🏼Суды не опровергли доводы о том, что при подаче ходатайства спорная квартира была единственным пригодным жильем, другим должник не обладал.
💬Кто в похожей ситуации, берите на вооружение выводя суда.
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