Участие в заседании суда на расстоянии 10 662 км 👨🏼‍💻

Когда началось заседание в суде по местному времени это 11:00 в Оренбурге, у меня время было 01:00 ночи.
Подключился без проблем, в аэропорту прилета сразу купил местную сим-карту, никаких сервисов vpn подключать не потребовалось, все сайты судов РФ и госуслуги работают на Кубе без ограничений.
👩🏻⚖️ Заседание прошло успешно. Позицию нашу донес до судьи, заседание отложено по причине привлечения судом третьим лицом финансового управляющего ответчика.
📌 Ранее принимал участие по этому же делу находясь в Рязани в командировке и из офиса в Москве. Судья во всех заседаниях по этому делу без проблем одобряет онлайн заседания.
О том как проходит отдых на Кубе напишу отдельный пост, разумеется, как и везде есть свои плюсы и минусы об этом подробнее опишу чуть позже.
Комментарии1
Ждем пост про Кубу