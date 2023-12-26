Участие в заседании суда на расстоянии 10 662 км 👨🏼‍💻

Сегодня принял участие в онлайн заседании по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о субсидиарной ответственности. Суд находится в г. Оренбург, я в это время на отдыхе с семьей на Кубе. Расстояние 10 662 км, разница в часовых поясах 10 часов.

Когда началось заседание в суде по местному времени это 11:00 в Оренбурге, у меня время было 01:00 ночи.

Подключился без проблем, в аэропорту прилета сразу купил местную сим-карту, никаких сервисов vpn подключать не потребовалось, все сайты судов РФ и госуслуги работают на Кубе без ограничений.

👩🏻‍⚖️ Заседание прошло успешно. Позицию нашу донес до судьи, заседание отложено по причине привлечения судом третьим лицом финансового управляющего ответчика.

📌 Ранее принимал участие по этому же делу находясь в Рязани в командировке и из офиса в Москве. Судья во всех заседаниях по этому делу без проблем одобряет онлайн заседания.

О том как проходит отдых на Кубе напишу отдельный пост, разумеется, как и везде есть свои плюсы и минусы об этом подробнее опишу чуть позже.