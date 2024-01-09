Вы в зоне риска, если получали деньги от организации, которая стала банкротом 👇🏻

⚠️Риска оспаривания платежей в ваш адрес. Сроки на оспаривание составляют до трех лет и исчисляются с даты возбуждения дела о банкротстве.

📌Чтобы снизить риски оспаривания получения денег от организации необходимо:

1️⃣Своевременно оформлять закрывающие документы. То есть организация-плательщик должна списать деньги, переведенные вам из дебиторки и отразить их в затратах. Если задолженность продолжает числиться в дебиторке, то могут потребовать через суд вернуть деньги как неосновательное обогащение. Иными словами, деньги вы получили, но не отработали, взамен ничего не предоставили организации.

2️⃣Сохранить доказательства реальности выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.п. Несмотря на то, что может пройти много времени со дня получения денег, платежи в ваш адрес могут оспаривать. А если вы хотите заявить довод о том, что никакие документы в связи с давностью не сохранились — это слабый аргумент.

3️⃣Встречное предоставление с вашей стороны взамен полученных денег от организации-банкрота должно быть равноценным. Это значит, что цена на ваш товар, услугу или работу не завышена в разы.

Например, если среднерыночные услуги грузоперевозок стоят 500 тыс руб из пункта А в пункт Б, а вы взяли за это в 10 раз больше 5 млн., то шансов устоять этой сделки нет, ее признают недействительной. Часто деньги выводят с организаций незамысловатыми способами на разные нужды, но делают это криво, подставляя в последующем получателя.

Например, некоторые выводят деньги с организации перечисляя займы на счета физ лиц, ИП, а закрывающие документы начинают рисовать только тогда, когда конкурсный управляющий начал оспаривать эти платежи.

Такие сделки высокорискованные, прежде чем получать деньги, необходимо продумать оформление правильных закрывающих документов и своевременно все оформить, а не рисовать на коленке перед судебным заседанием, подставляя не только себя, но и своего юриста еще и под уголовные риски.