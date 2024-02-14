Сроки исковой давности по убыткам и по субсидиарки 👇🏻

🖇️В делах о банкротстве часто арбитражники и кредиторы предъявляют то иски об убытках, то заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.

Далеко не многие знают, что сроки исковой давности исчисляются для этих требований по разному.

👉🏼Так срок исковой давности по последней редакции закона исчисляется с даты признания организации банкротом и назначении конкурсного управляющего.

👉🏼Раньше закон был другим и сроки исчислялись иначе. Об этом можно целую книгу написать, слишком много информации. Не будем на этом останавливаться, так как старая редакция закона все реже и реже применяется на практике.

📄Срок на текущий момент составляет 3 года. В некоторых исключительных случаях срок может составлять и 10 лет, но это все-таки исключения из правил.

📃Срок исковой давности по убыткам тоже составляет 3 года, но начинает течь, не в момент назначения конкурсного управляющего, а раньше, например, если была смена руководителей, то с момента назначения каждого нового руководителя, если была смена участников, акционеров, то с момента их смены, при проведении очередных годовых собраний кредиторов и других моментах, когда лица, имеющие права на подачу иска об убытках могли узнать о сделках или бездействиях, которые могли причинить убытки.

❗️Если вам предъявили иск об убытках или заявление о субсидиарной ответственности первым делом проверьте не пропусти ли истцы эти сроки.