💸За что могут взыскать убытки с конкурсного управляющего? 5 слабых мест в работе конкурсного управляющего

В начале своей профессиональной работе в сфере банкротства (15 лет назад), сталкивался с необходимостью взыскания убытков с конкурсных управляющих от имени кредиторов — банком.

Несмотря на сильное лобби со стороны крупных финансовых организаций в законодательной и правоприменительной сферах, очень сложно суды вставали на сторону кредиторов и взыскивали убытки с конкурсных управляющих.

Со временем закон и судебная практика под воздействием крупных банков изменялась в сторону кредиторов все больше и больше. Вообще многие разъяснения Верховного и Конституционного суда, да и сам закон о банкротстве можно смело называть прокредиторскими, то есть в основном защищающий интересы кредиторов, а не должников. Это по большей части касается банкротства организаций.

Так вот, с каждым годом все легче и легче кредиторам взыскивать убытки с недобросовестных арбитражных управляющих, которые либо работают в интересах должника за неофициальное вознаграждение (что нужно квалифицировать как коммерческий подкуп по ст. 204 УК) либо просто халатно относятся к своим обязанностям.

Самые слабые места в работе конкурсного управляющего, за что с него смело можно взыскивать убытки:

Утрата активов компании. Например, конкурсный проинвентаризировал имущество, но в его период оно пропало, кто-то украл или оно было скоропортящемся и вовремя его не реализовали на торгах и т.п.

Может быть и такая ситуация, конкурсный управляющий не успел проинвентаризировать имущество, но оно было в его владении и в какой-то момент он его утратил. За это тоже придется отвечать.

Не взыскание дебиторской задолженности. Отказ в иске по причине пропуска срока исковой давности в период конкурсного управляющего. Недавно писал об это пост.

Необоснованное и неразумное привлечение специалистов: юристов, бухгалтеров, организаторов торгов, привлечение по завышенным ценам, например охранников и т.п.

Сбор арендной платы с арендаторов имущества (движимого или недвижимого) не имеет значения наличными, сокрытие этого факта от кредиторов и трата полученных денег на свои нужды. В данном случае помимо убытков еще можно предъявить несколько составов уголовных преступлений.

Нарушение очередности погашения задолженности кредиторам. Например, оплатил кредитору 3-й очереди по реестру меньше, чем остальным в процентном соотношении. Или погасил 5-ю очередь текущих платежей в нарушение календарной очередности.

Это наиболее часто встречающиеся ситуации, за которые суды взыскивают убытки, но далеко не все.