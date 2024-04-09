Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Можно ли привлечь к субсидиарки за мелкую убыточную сделку?

Часто, конкурсные управляющие, подающие заявление о субсидиарный ответственности, указывают мелкие сделки (в масштабах предприятия), из-за которых якобы компания стала банкротом.
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Часто, конкурсные управляющие, подающие заявление о субсидиарный ответственности, указывают мелкие сделки (в масштабах предприятия), из-за которых якобы компания стала банкротом.

❗️В действительности к субсидиарной ответственности могут привлечь за значимые для организации сделки, то есть крупные и одновременно убыточные. Крупная сделка означает, что цена сделки была 20 и более процентов от размера активов по балансу на дату заключения сделки. А убыточная предполагает утрату актива. Например, продажа без оплаты или по заниженной цене в два и более раза, с необоснованно длительной рассрочкой, неравнозначная мена, например, по сделке передали недвижимость, которую легко продать по рыночной цене, а взамен получили дебиторку к фирме-однодневке. Выдача займов или внесение существенных суд по предоплате в адрес компаний, с которых взыскать деньги обратно невозможно и другие случае вывода денег и ценных активов.

👉🏼 За такие сделки могут привлечь к субсидиарке. А за мелкие — нельзя.

📃Например, если активы компании составляют 100 млн руб, при этом продали автомобиль рыночной стоимостью 1,5 млн руб, продан он был без реальной оплаты. То за такую сделку привлечь к субсидиарки нельзя. Но если таких отдельных сделок было много и в совокупности они превышают порог 20% от активов и больше, то уже есть риски быть привлеченным к субсидиарки.

👉🏼 За мелкие убыточные сделки могут привлечь к убыткам в размере фактической утраты актива. В нашем примере с автомобилем стоимостью 1,5 млн руб такой убыток составит 1,5 млн руб и проценты еще могут начислять.

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