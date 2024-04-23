Могут ли кредиторы оспорить брачный договор?

📌Когда у одного из супругов возникают финансовые проблемы, он обычно начинает с оформления брачного договора, далее осуществляется развод и окончательный раздел совместно нажитого имущества. Ни для кого не секрет, что все это задумывается с единственной целью — спасти активы нажитые непосильным трудом от кредиторов. Но кредиторы не сидят сложа руки и начинают в суде ставить под сомнение справедливость раздела совместно нажитого добра.

👉🏼 Выясняется, что вся недвижимость отошла одному из супругов, у которого долгов нет, а другому, у которого есть долги не досталось ничего или достались неликвидные активы, например, дебиторка к банкротам или потрепанная мебель в квартире, а может быть сгнивший автомобиль, который тоже превратился в недвижимость. Сопоставив стоимость имущества, перешедшую одному супругу и доставшуюся другому становится очевидным неравноценный раздел имущества. В этом случае, если никакого разумного объяснения такого раздела имущества не будет в суде и при этом на момент оформления брачного договора имелись просроченные долги перед кредиторами, то брачный договор будет признан недействительной сделкой, совершенной с целью причинения вреда кредиторам при неравноценном распределении имущества.

❗️Можно ли обезопасить имущество в данном случае при оформлении брачного договора? Конечно, для этого нужно соблюсти рекомендации юриста, специализирующегося на оспаривании сделок в банкротстве. Хотите знать как правильно оформить раздел имущества, записывайтесь ко мне на консультацию.