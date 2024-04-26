Отличие субсидиарки от убытков

Почему кому-то конкурсный предъявляет иск об убытках, а кому-то субсидиарку?Чем они отличаются? Какие последствия наступают для ответчиков по таким искам?

1️⃣ Субсидиарка — это дополнительная ответственность перед кредиторами в случае, если имущества недостаточно для расчетов по долгам.

Убытки же — ущерб, который может быть причинен не только кредиторам, но и собственникам компании. Отсюда суды различают кредиторские убытки и корпоративные, которые взыскиваться могут по разному.

2️⃣ Субсидиарка может быть равна или меньше суммы всех Долгов перед кредиторами. Убытки могут быть меньше размера Долгов перед кредиторами, но в некоторых случаях могут быть и больше.

Например, если долгов перед кредиторами на 10 млн, а активы компании были утрачены руководителем на 50 млн., в этом случае убытки с него могут взыскать в размере стоимости активов.

3️⃣ Сроки исковой давности исчисляются по разному. По субсидиарки начинают течь с момента назначения конкурсного управляющего, а по убыткам для предыдущего директора с момента назначения нового директора или с момента смены акционера или с момента проведения годового собрания участников (акционеров). Сроки давности по убыткам истекают обычно быстрее.

4️⃣ Порядок распоряжение правом требования по убыткам и по субсидиарки отличаются. Если это убытки кредиторам, то они могут быть реализованы по аналогии с субсидиаркой, то есть все три способы: взыскание конкурсным от имени всех кредиторов, уступка права требования конкретным кредиторам с получением ими исполлистов, продажа с торгов.

Что касается корпоративных убытков, то право требование не может перейти кредиторам, а подлежит продажи с торгов или принудительные мероприятия взыскания может от имени организации-банкрота осуществлять конкурсный управляющий.

5️⃣ Состав доказывания при убытках и по субсидиарки отличается. Заявитель по субсидиарке должен доказать, что действия контролирующих лиц привели к банкротству компании, а по убыткам необходимо доказать, что действия контролирующего лица причинили ущерб организации, который мог и не повлечь банкротство.

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