По каким признакам можно определить, что вам грозит субсидиарка?

❗️Если вы являетесь руководителем или собственником компании, у которой дыра в балансе, есть ряд признаков по которым заранее можно спрогнозировать высокие или низкие риски привлечения к субсидиарной ответственности.

📌Многие руководители и собственники компаний, понабрав долги, бросают компании в надежде, что само собой все разрешится — кредиторы отстанут, а налоговая исключит компанию без каких-либо дополнительных расходов, как недействующую организацию.

Это игра в лотерею, с каждым годом, выигравших в такую лотерею, становиться все меньше. Кредиторы чаще привлекают к субсидиарки контролирующих должников лиц.

❗️Если вы являетесь руководителем или собственником компании, у которой дыра в балансе, есть ряд признаков по которым заранее можно спрогнозировать высокие или низкие риски привлечения к субсидиарной ответственности.

Признаки того, что вас скорей всего привлекут к субсидиарной ответственности:

1️⃣При наличие отрицательного собственного капитала, компания продолжала наращивать новые долги; то есть организация фактически превратилась в финансовую пирамиду, где выплаты одному кредитору возможны только за счет средств другого кредитора, например, чтобы отдать долг старому кредитору приходиться для этого использовать аванс от нового кредитора.

2️⃣Организация прекратила сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность, либо отчетность явно недостоверная.

3️⃣В балансе организации есть дыра, то есть активов явно недостаточно, чтобы рассчитаться с кредиторами, при этом такая дыра образовалась не под влиянием рыночной конъюнктуры, а благодаря действиям руководства компании.

4️⃣Имущество переписали на других лиц, чтобы обезопасить его от кредиторов.

5️⃣Документы первичного бухгалтерского учета полностью или частично отсутствуют, при этом руководитель не занимается их восстановлением.

6️⃣Руководитель не готов нести расходы на оплату услуг даже обычного юриста, не говоря уже про специализирующегося на субсидиарной ответственности.

7️⃣Руководитель надеется на авось пронесет.

Если хотя бы несколько признаков, из описанных выше, вы находите в своей ситуации, то прогноз неутешительный. Нужно что-то менять, иначе через какое-то время будете в интернете искать волшебную таблетку, как избавиться от субсидиарный ответственности, если уже привлекли.