Зачем платить больше, если все юристы работают одинаково

Возникала такая мысль в голове при выборе юриста? Зачем нанимать со стороны если есть штатный юрист? Зачем нанимать узкоспециализированного, если есть проверенный годами, который за все дела хватается и стоит относительно недорого?

👉🏼Переубеждать людей сложно, особенно в возрасте. Лучше на примере объяснить. Например, есть рецепт выпечки круассанов. Предположим вы доверили испечь по этому рецепту из одних и тех же ингредиентов нескольким поварам. К тому же сами решили свои силы попробовать. Для эксперимента пригласили:

1️⃣ повара из столовки на вокзале;

2️⃣ шеф-повара из дорогого ресторана;

3️⃣ пекаря-кондитера, который специализируется только на круассанах;

4️⃣ бабушку из соседнего дома;

5️⃣ сами лично решили попробовать свои силы.

⁉️Вопрос: у кого с первого, второго … пятого… десятого раза продукт получится лучше? Может быть, у всех одинаково каждый раз будет получаться? Рецепт, ингредиенты, оборудование одно и тоже.

Время работы всех этих людей по-разному стоит.

👉🏼Думаю, очевидно, что продукт лучше всего получится у того, кто ежедневно специализируется на его приготовлении. Соответственно цена может быть не всегда высокой, но качество будет лучшим.

👨🏼‍💻Также и с юристами. Все юристы работают по-разному и если вы берете за ориентир только цену и ищите как можно дешевле, то нужно менять ориентиры для поиска, выбирать надо узкоспециализированного.

👨🏼‍🍳👉🏼🧑🏼‍💼Даже при смене повара в вашем любимом ресторане вы сразу замечаете изменения в составе и качестве приготовления блюда. Так и с юристами. Для решения сложной задачи нужно выбирать не знакомого юриста, не самого дешевого, а того кто специализируется на подобных делах и уже среди них искать подходящего по цене

🗯️ С каким опытом работы с юристами сталкивались вы? Делитесь в комментариях 👇🏻