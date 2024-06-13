Срок исковой давности при оспаривании сделок в банкротстве🗓️

⁉️Многие ответчики когда получают заявление об оспаривании сделки сразу задаются вопросом, а не пропустил ли истец срок исковой давности и за какой период сделку могут оспаривать?

📌По общему правило срок исковой давности составляет 1 год, так как сделки по банкротным основаниям (ст. 61.2, 61.3 закона о банкротстве) признаются законом оспоримыми.

Если сделку пытаются оспорить по общегражданским основаниям (ст. 10, 168, 170 Гражданского кодекса РФ), то срок исковой давности составляет 3 года.

🖇️Срок исковой давности исчисляется с момента осведомленности арбитражного управляющего или кредитора о факте совершенной сделки.

Предполагается, что арбитражный управляющий должен быть осведомлен о сделках с недвижимостью, автотранспортными средствами, операциями по банковским счетам, переоформлением долей в уставных капиталах и акциях с момента назначения в стадиях реструктуризации и реализации имущества при банкротстве граждан и стадиях конкурсного производства и внешнего управления при банкротстве организаций.

Кроме того, нужно отличать период оспоримости сделок в банкротстве — это временной промежуток, в который попадают сделки под оспаривания по специальным основаниям, предусмотренным законом о банкротстве. Такой период может составлять от 1 месяца до 3 лет с даты возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом.

🖇️Под датой возбуждения дела о банкротстве подразумевается дата принятия определения суда о принятии к производству первого заявления кредитора о банкротстве. Заявлений может быть много, но срок исчисляется именно от первого.

👉🏼По сделкам, совершенным с предпочтением (ст. 61.3 закона о банкротстве) сроки составляют 1 месяц и 6 месяцев.

👉🏼По подозрительным сделкам (ст. 61.2 закона о банкротстве) сроки составляют 1 и 3 года.

❓Применяют ли суды сроки исковой давности в т.ч. годичные?

👉🏼Применяют, главное правильно обосновать пропуск такого срока. Иногда оппоненты пытаются обойти годичный срок исковой давности, понимая, что он пропущен, притягивая за уши трехлетний срок. Если вы сможете юридически грамотно обосновать судье это, то суд применит срок исковой давности и фокус оппонентов не удастся.

О том чем отличаются все эти сделки между собой отдельно напишу позже.

❗️Какие вопросы возникли у вас при прочтение? Пишите, обязательно отвечу в комментариях или новых постах.