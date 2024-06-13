Занижение/завышение цены сделки как повод оспаривания в банкротстве

📌Часто люди решают быстро переоформить имущество на знакомых или близких людей с целью обезопасить активы от взыскания со стороны кредиторов и оформляют такие сделки дарением на родственников или продажей по заниженной цене, например, за 10 тыс руб. продают доли в уставных капиталах, действительная стоимость которых может составлять десятки млн.

Или за 100 тыс руб перепродают автомобиль, рыночная стоимость которого в разы больше.

👉🏼 Спустя какое-то время начинается банкротство должника и сделки по продаже и дарению начинают оспаривать.

👉🏼 Одно из таких оснований — неравноценный обмен. Под неравноценным обменом понимается и купля-продажа по заниженной и завышенной цене, обмен разной рыночной стоимости объектов, дарение и другие подобные сделки.

📑В законе о банкротстве таким сделкам посвящена отдельная статья п. 1 ст. 61.2 Закона о несостоятельности (банкротстве).

Как Вы можете понять есть ли риски оспаривания совершенной вами сделки или таких рисков нет? 👩🏻‍⚖️В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 28.04.2022 № 305-ЭС21-21196(2) по делу № А41-70837/2017 отмечено, что действия лица, приобретающего имущество по цене, явно ниже кадастровой и рыночной, нельзя назвать осмотрительными и осторожными.

👉🏼 Многократное занижение стоимости отчуждаемого имущества должно породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота сомнения относительно правомерности такого отчуждения (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2016 № 308-ЭС16-11018).

Иными словами, заниженная цена договора для участников сделки должна быть очевидной на момент его совершения.

❗️Если в вашей ситуации цена была многократно занижены или завышена или имущество просто подарили родственникам, то риски оспаривания сделки высокие.

💬О том как защититься от оспаривания таких сделок обсуждаем на личных консультациях. Столкнулись с подобной проблемой? Записывайтесь ко мне на личную консультацию обсудим детали и выработаем стратегию защиты.