КЕЙС: Апелляция встала на нашу сторону в деле о защите от субсидиарной ответственности

📌На днях закончилось рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции по иску коллекторской компании о привлечении клиента к субсидиарный ответственности.

📌На днях закончилось рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции по иску коллекторской компании о привлечении клиента к субсидиарный ответственности.

👉🏼 Трое судей, рассматривавших дело в Девятом арбитражном апелляционном суде заняли нашу сторону и в удовлетворении апелляционной жалобы коллекторам отказали. Клиента не смогли привлечь к субсидиарной ответственности.

👉🏼 Истец настаивал на новых доводах и пытался усилить свою позицию, но новые доводы суд отказался принимать на данной стадии и сообщил истцу, что все аргументы нужно было заявлять в первой инстанции.

📑Дело номер А40-205832/2023.

❗️С таким напором оппоненты скорей всего пойдут дальше в кассационную инстанцию, но вряд ли у них что-то выйдет, с каждой вышестоящей инстанцией шансы все меньше и меньше что-то изменить.

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