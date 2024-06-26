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Павел Бессонов
Банкротство

Зачем кредитор просит признать вашу организацию банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника?

❓Почему некоторые кредиторы подают обычное заявление о банкротстве и просят ввести первую стадию банкротства наблюдение, а другие просят признать должника отсутствующим и ввести упрощенное банкротство?

👉🏼 Все дело в том, что при банкротстве отсутствующего должника по упрощенной процедуре размер оплаты вознаграждения арбитражного управляющего на все время банкротства фиксированный и составляет всего лишь 10 тыс руб, в то время как обычное банкротство через наблюдение предусматривает ежемесячное вознаграждение арбитражника по 30 тыс руб в месяц.

То есть за наблюдение, которое длится примерно полгода расходы только на вознаграждение арбитражного управляющего составят 180-210 тыс руб., а в следующей стадии за полгода снова придется выложить 200-250 тыс руб. И так каждые полгода.

👉🏼 Второе важное преимущество упрощенной процедуры отсутствующего должника — сокращенное время на всю процедуру банкротства, то есть отсутствует стадия наблюдения, сразу вводится конкурсное производство, иными словами экономия времени минимум 6 месяцев.

👉🏼 Последнее и тоже очень важное преимущество заключается в том, что первый кредитор принимает решение о выборе конкурсного управляющего, а не собрание кредиторов. В наблюдении тоже первый кредитор решает, но при переходе из наблюдения в следующую стадию — конкурсное производство, решают уже кредиторы большинством голосов, а расклад голосов может сильно измениться в пользу недружественных оппонентов и тогда контроль над делом первым кредитором будет утрачен.

Условия, при которых вводится упрощенная процедура банкротства отсутствующего должника следующие:

1️⃣Отсутствие операций по банковским счетам на протяжении минимум последнего года;

2️⃣Прекращение сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности за последний год;

3️⃣Отсутствие по адресу регистрации органов управления; внесение записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об адресе или органах управления.

4️⃣Невозможность установить местонахождение имущества.

📌Чаще всего признать должника по упрощенной процедуре отсутствующего просит налоговая и другие кредиторы, чьи юристы глубоко разбираются в банкротстве и хотят сэкономить время и деньги заказчика.

Но желание кредитора далеко не всегда суды удовлетворяют, иногда суды отказывают в применении упрощенной процедуры и тогда банкротство идет с дополнительными издержками для кредитора.

Есть еще одна схожая упрощенная процедура банкротства — ликвидируемого должника. О ее тонкостях, плюсах и минусах расскажу отдельно.

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Банкротство

Зачем кредитор просит признать вашу организацию банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника?

❓Почему некоторые кредиторы подают обычное заявление о банкротстве и просят ввести первую стадию банкротства наблюдение, а другие просят признать должника отсутствующим и ввести упрощенное банкротство?

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