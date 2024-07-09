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Павел Бессонов
Банкротство

Банкротство ликвидируемого должника. Преимущества и недостатки

Задумываетесь закрыть компанию с долгами? При этом рассчитываете сэкономить деньги и время?

👉🏼О преимуществах и недостатках исключения налоговой как недействующей организации напишу в новых публикациях, а сейчас расскажу про преимущества ликвидируемого должника.

📌Условия, при которых суд вводит процедуру ликвидируемого должника:

  1. Органы управления (общее собрание участников или акционеров ) принимают решение о ликвидации компании.

  2. После внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры ликвидации кредиторы или сам должник подают заявление о банкротстве.

Суд сразу вводит процедуру конкурсного производства, стадии наблюдения, внешнего управления и финансового оздоровления не применяются. Не применяются потому что заставить работать собственников компании для расчетов с кредиторами ни суд, ни сами кредиторы не могут.

Плюсы:

  1. Экономия расходов на оплату услуг арбитражного управляющего. Минимум 200 тыс руб.

  2. Экономия времени проведения процедуры. Примерно 6 месяцев экономии за счет отсутствия стадии наблюдения и других реабилитирующих стадий.

  3. Первым кредитором принимается решение о выборе кандидатуры конкурсного управляющего. Раньше назначенный конкурсный управляющий всю процедуру занимал должность пока его не отстраняли. Сейчас уже такой фокус может не пройти. Если кредитор был с минимальным размером долга, а в последующем включились в реестр задолженности более крупные кредиторы, то они вправе провести собрание и выбрать большинством голосов другого арбитражника. В любом случае за время нахождения лояльного должнику конкурсного управляющего хотя бы полгода, а то и год он может наделать делов в угоду контролирующим должника лицам.

Из недостатков можно отметить:

  • риски оспаривания сделок;

  • риск привлечения к субсидиарной ответственности;

  • необходимость нести расходы на проведение процедуры.

Предполагалось, что банкротство ликвидируемого должника законом предусмотрено для тех случаев, когда после начала процедуры добровольной ликвидации компании, ликвидатор понимает, что имущества недостаточно для расчетов со всеми кредиторами и в этом случае он должен был обратиться в суд с заявлением о банкротстве и далее процедура должна проходить под контролем суда с целью соразмерного удовлетворения требований всех кредиторов.

Однако должники быстро освоили ее в своих интересах и совершенно пустые компании без активов, но с многомиллионными долгами банкротили от кредитора по минимальной сумме порога входа в банкротства, ранее это было 300 тыс руб, ставили своих лояльных конкурсных управляющих в целью как можно быстрее завершить процедуру и списать все долги. До определенного момента юристы вешали лапшу на уши клиентам и кому-то удавалось тянуть деньги с клиентов проводя пачками такие процедуры. Но дыры в законе понемного затыкают и на текущий момент такая процедура не сильно отличается от обычной, за исключением тех преимуществ, о которых я написал вначале.

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