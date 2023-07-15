Как определить момент, когда руководитель обязан обратиться в суд с заявлением о банкротстве организации

Кредиторы и конкурсный управляющий обычно занимают наиболее выгодную для них позицию, заявляя, что руководитель должен сразу, как только у компании появился первый долг или первый кредитор, подать в суд на взыскание и бежать голопом в суд и подавать на банкротство.

❗️От этого зависит, привлекут ли директора к субсидиарной ответственности или нет.

📌 Кредиторы и конкурсный управляющий обычно занимают наиболее выгодную для них позицию, заявляя, что руководитель должен сразу, как только у компании появился первый долг или первый кредитор, подать в суд на взыскание и бежать голопом в суд и подавать на банкротство.

👉🏼 Эта позиция ошибочная либо сознательно вводящая в заблуждение остальных участников спора.

📌 Момент, когда у кредитора появляется право на подачу заявления о банкротстве и момент, когда у директора возникает такая обязанность — практически никогда не совпадают по времени.

👉🏼 У кредитора, как правило, такое право возникает гораздо раньше, чем у руководителя. А у собственника (участника/акционера) еще позже.

📌В действительности руководитель обязан обратиться в суд, когда настало объективное банкротство, а не появились первые признаки неплатежеспособности.

👉🏼Под объективным банкротством понимается момент, в который должник стал не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе по обязательным платежам, из-за превышения совокупного размера обязательств над реальной стоимостью его активов.

👉🏼 Термин «объективное банкротство» отличается от понятия «недостаточность имущества» тем, что причиной неплатежеспособности при объективном банкротстве является превышение размера не только денежных обязательств и обязательных платежей, как при недостаточности имущества, а превышение размера всех обязательств должника над стоимостью активов.

❗️Таким образом, для возникновения обязанности руководителя подать заявление о банкротстве совокупный размер долгов должен превышать размер стоимости активов.

Иногда для установления такого момента может потребоваться сделать переоценку активов, имеющихся на балансе организации, в других случаях может быть достаточно сослаться на положительный баланс. Есть много разных способов доказать в суде, что момент объективного банкротства наступил гораздо позже чем заявляет кредитор или управляющий.

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