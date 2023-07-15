Если долг списали в учетной политике банка или другого кредитора, сохраняется ли право на субсидиарку

Можно ли привлечь к субсидиарной ответственности контролирующее должника лицо, если долг списали в учетной политике банка или другого кредитора.

👉🏼 Списание кредитором задолженности в рамках своей учетной политики, например списание налоговой инспекцией в порядке ст. 59 Налогового кодекса (далее — НК) задолженности должника по обязательным платежам в связи с его ликвидацией или исключением из государственного реестра, списание кредитной организацией (банком) безнадежной задолженности должника по кредиту, само по себе не является препятствием для последующей подачи заявления о привлечении лица, контролирующего должника, к ответственности по таким списанным обязательствам и не может служить единственным основанием для исключения списанной задолженности из общего размера ответственности контролирующего лица.

❗️Таким образом, если основной должник, например, ООО, исключен из ЕГРЮЛ или задолженность списана по иным основаниям в учетной политике кредитора это не повод расслабляться контролирующим должника лицам и почивать на лаврах. В любой момент юристы кредитора могут предъявить заявление о субсидиарной ответственности.