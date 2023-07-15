Что значит солидарно и что значит субсидиарная в резолютивной части судебного акта

👉🏼 Так обычно заканчивается резолютивная часть судебного акта о привлечении нескольких лиц к субсидиарной ответственности: …солидарно несут субсидиарную ответственность. 📌 Что значит солидарно и что значит субсидиарная?

Имущественная ответственность может быть и солидарной, и субсидиарной, и одновременно солидарно субсидиарной. Человеку не имеющему юридического образование приходится гуглить или на интуитивном уровне догадываться что это такое.

Рассказываю простыми словами, что скрывается за этими формулировками.

❗️Солидарная ответственность означает совместная или равная. Предположим к ответственности привлекли директора и участника ООО солидарно, это подразумевает, что если один из них рассчитается полностью или частично, то у второго ответчика автоматически уменьшается долг полностью или в размере частичного погашения, осущественного первым.

Солидарная иногда выгодна номинальным руководителям, если вмести с ними привлекли бенефициара. Если бенефициар решит проблему за себя, то автоматически проблема решиться и у номинального директора.

❗️Субсидиарная означает дополнительная ответственность. То есть наступает тогда когда основной должник не исполняет свои обязательства. Например, ООО обанкротилось и не выплатило большую часть долгов кредиторам в этом случае субсидиарные ответчики директор и участник такого ООО несут ответственность всем своим имуществом, но только в той части, в которой само ООО не смогло погасить свои долги, то есть после распродажи всего имущества и расчетов между кредиторами на оставшуюся непогашенную сумму долга.