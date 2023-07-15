Привлекут ли к субсидиарной ответственности если поздно передал документы арбитражнику?

📌Арбитражному управляющему зачастую выгодно находится в состоянии не передачи документов, то есть когда обязанность по передачи документов не выполнена со стороны руководителя.

📌Арбитражному управляющему зачастую выгодно находится в состоянии не передачи документов, то есть когда обязанность по передачи документов не выполнена со стороны руководителя.

На словах конкурсный управляющий может говорить что угодно, например, что пока нет времени заехать и забрать документы или, если большой объем, то причина может быть в поиске будущего места хранения и поиске транспорта для перевозки, на самом деле конкурсному выгодно, что ему руководитель что-то там не передал и якобы удерживает.

⁉️Почему так?

Да все очень просто. После получения документов конкурсный управляющий обязан их анализировать, а затем и начинать работать по ним. Подавать иски по дебиторки, истребовать имущество у арендаторов, которые пользуются и не платят аренду — большие объемы документов нужно где-то хранить, кадровые документы нужно особым образом описывать и сшивать с последующей передачей в специализированные архивы, так как сроки хранения кадровой документации очень длинные.

👉🏼Сам конкурсный управляющий старается этим не заниматься, так как это трудозатратно, обычно он нанимает специалиста. А если денег и имущества у должника нет, то ему выгоднее, чтобы всех этих документов у него вообще не было.

👉🏼 Если конкурсный управляющий играет в такую игру, то нужно всеми возможными каналами связи уведомить его о необходимости получения документов, а лучше сразу отправить их почтой России посылками или бандеролями, если объемы большие. Можно вызвать курьера почты и он по описям все вывезет.

А дальше мяч на стороне арбитражного управляющего, будет он дальше уклоняться от их получения или получит — это уже его проблемы. Вы свою обязанность выполнили и даже если просрочили, то привлечь к субсидиарной ответственности нельзя.

❗️Однако, если из-за просрочки передачи документов в последующем выясниться, что истекли сроки исковой давности по дебиторки и причина именно в поздней передачи документов, то конкурсный управляющий может предъявить иск об убытках по данному факту. Но и такие иски суды тоже часто отклоняют, главное правильно сформировать письменную позицию.

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