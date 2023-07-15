Привлечение к субсидиарной ответственности при сочетании рыночных факторов и умышленных действий

Если вас хотят привлечь к субсидиарной ответственности, стоит обратить внимание на некоторые важные моменты для защиты.

📌 Если банкротство наступило в результате действий (бездействия) контролирующего лица, однако помимо названных действий (бездействия) увеличению размера долговых обязательств способствовали и внешние факторы (например, имели место неправомерный вывод активов должника под влиянием контролирующего лица и одновременно порча произведенной должником продукции в результате наводнения или пожара), размер субсидиарной ответственности контролирующего лица может быть уменьшен, но не освобожден полностью!

👉🏼 Чтобы добиться освобождения полностью от ответственности необходимо доказать отсутствие вины контролирующего лица в доведении до банкротства организации.