Могут ли привлечь контрагента по сделке к субсидиарной ответственности?

К субсидиарке можно привлечь любое контролирующее компанию лицо и в первую очередь — директора, ведь именно он определяет действия организации и контролирует процесс заключения сделок.

📌 Если необходимой причиной объективного банкротства, явились сделка или ряд сделок, по которым выгоду извлекло третье лицо, признанное контролирующим должника, такой контролирующий выгодоприобретатель несет субсидиарную ответственность солидарно с руководителем должника.

⁉️Как доказать в суде, что такой контрагент оказывал существенное влияние на решения принимаемые должником?

1️⃣Сделка совершена на нерыночных условиях, например, по заниженной цене при продаже должником или по завышенной цене при покупке должником. Обычно по завышенным ценам покупают неликвид и таким образом выводят деньги с организации;

2️⃣Иные условия совершенной сделки например: необоснованно длительная рассрочка, рассрочка без обеспечения (залога), в обычных условиях недоступны для независимых участников сделки.

3️⃣Прослеживается фактическая или юридическая аффилированность сторон.