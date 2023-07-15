Субсидиарная ответственность нескольких лиц действовавших совместно

📌 Если несколько контролирующих должника лиц действовали совместно, они несут субсидиарную ответственность за доведение до банкротства солидарно.

В целях квалификации действий контролирующих должника лиц, как совместных могут быть учтены согласованность, скоординированность и направленность этих действий на реализацию общего для всех намерения, то есть может быть принято во внимание соучастие в любой форме, в том числе соисполнительство, пособничество и т.д.

Пока не доказано иное, предполагается, что являются совместными действия нескольких контролирующих лиц, аффилированных между собой.

❗️Иными словами, один отдавал указания на совершение крупной убыточной сделки своим подчиненным, например, собственник дал указание директору, второй (директор) непосредственно подписал такую сделку, третий (новый директор или лица по доверенности исполнил ее (подписал акт приема-передачи, провел платеж по банковскому счету) и т.п.