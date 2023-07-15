Одобрение сделки участником (номинальным и бенефициарным), как основание для привлечения к субсидиарной ответственности

📌Если к ответственности привлекается контролирующее должника лицо, одобоившие сделку (крупную и одновременно убыточную) прямо (например, действительный участник корпорации) либо косвенно (например, фактический участник корпорации, оказавший влияние на номинального участника в целях одобрения им сделки), для применения презумпции доведения до банкротства, указанной сделкой, истец должен доказать, что сделкой причинен существенный вред кредиторам, о чем контролирующее лицо, в момент одобрения, знало, либо должно было знать, исходя из сложившихся обстоятельств и с учетом его положения.

👉🏼Например, если контрагент по сделке – фирма-однодневка и она заведомо не могла выполнить взятые на себя обязательства по возврату займа, причем заем был без обеспечения (твердого залога).

👉🏼Или другой пример, цена продажи недвижимости или транспортных средств была занижена многократно, о чем не мог не знать участник, так как сравнительный анализ на недвижимость или транспортные средства легко может провести по объектам аналогам любое лица.