Одобрение сделки, доведшей до банкротства, членами коллегиального органа, как основание для субсидиарной ответственности

📌 Если к ответственности привлекается лицо, являющееся номинальным, либо фактическим руководителем, иным контролирующим лицом, по указанию которого совершена сделка, или контролирующим выгодоприобретателем по сделке, для применения презумпции того, что именно эта сделка привела к банкротству заявителю достаточно доказать, что сделкой причинен существенный вред кредиторам.

👉🏼Одобрение подобной сделки коллегиальным органом (в частности, наблюдательным советом или общим собранием участников (акционеров) не освобождает члена коллегиального органа (Совета директоров, Правления и т.п.), контролирующее лицо от субсидиарной ответственности.

👉🏼Если же контролирующие лицо в составе коллегиального органа управления голосовало на собрании против заключения указанной сделки или его подпись была подделана, то такое лицо не будет нести субсидиарную ответственность.