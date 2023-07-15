Привлечение к субсидиарной ответственности за непередачу, сокрытие, утрату или искажение документации

Как в судебной практике предоставление документов конкурсному управляющему влияет на привлечение к субсидиарной ответственности.

📌 На практике суды в основном формально подходят к данному основанию, если руководитель не передал хотя бы частично документы, то суды привлекают к субсидиарной ответственности.

👉🏼 Поэтому нужно постараться передать как можно больше документов, чтобы конкурсный управляющий утонул в них. Большое количество переданных документов с высокой долей вероятности демотивирует конкурсного управляющего разбирать их и работать с ними.

👉🏼 Он может начать требовать от своего заказчика (как правило основного кредитора) помощи в разборе документации или увеличения финансирования его работы, при отказе в дополнительной оплате часто такие конкурсные управляющие делают ноги с процедуры, чтобы исключить свои собственные риски, например, пропуск сроков давности по дебиторки, которые могут повлечь прямые убытки кредиторам.

👉🏼 К тому же большая опись отправленных документов в адрес конкурсного управляющего благоприятно воспринимается судами, так как показывает, что объем документов значительный и все передано конкурсному управляющему. За что привлекать человека в этом случае?!