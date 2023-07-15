📌 Для того, чтобы понять какие сделки могут оспариваться, нужно знать, что такое сделка?

📌 Для того, чтобы понять какие сделки могут оспариваться, нужно знать, что такое сделка?

Когда провожу собеседования и ищу себе в команду юристов часто задаю такой вопрос: «что такое сделка?»

В гражданском кодексе РФ есть четкое определение этому понятию. Все кто из кандидатов говорят, что это договор я дальше не слушаю и на работу не беру.

Доверенность, к примеру, то же сделка, но это не договор. Платежное поручение о переводе денег, тоже сделка, но это не договор. Завещание тоже сделка и не является договором. Таких примеров множество.

👉🏼 Как не юристу понять, что такое сделка и какие сделки могут оспариваться в банкротстве? В статье 153 Гражданского кодекса под названием «Понятие сделки» раскрывается что же такое сделка.

📌Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Иными словами это могут быть не только согласованными действия между лицами, но и односторонние действия, где воля выражена только одной стороны, например, заявление о зачете и т.п.

В судебной практике встречаются больше примеров того, что можно оспаривать в банкротстве. В судебной практике встречаются больше примеров того, что можно оспаривать в банкротстве, в частности, оспариваться могут:

1️⃣действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.);

2️⃣ банковские операции, в том числе списание банком денежных средств со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими лицами (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента);

3️⃣ выплата заработной платы, в том числе премии;

4️⃣ брачный договор, соглашение о разделе общего имущества супругов;

5️⃣ уплата налогов, сборов и таможенных платежей как самим плательщиком, так и путем списания денежных средств со счета плательщика по поручению соответствующего государственного органа;

6️⃣ действия по исполнению судебного акта, в том числе определения об утверждении мирового соглашения;

7️⃣ перечисление взыскателю в исполнительном производстве денежных средств, вырученных от реализации имущества должника.

Если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены мировым соглашением, утвержденным судом по другому делу то они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать определение об утверждении такого мирового соглашения.

❕Вывод следующий: любые действия могут оспариваться в банкротстве.