Что такое подозрительная сделка в банкротстве?

📌 Подозрительная сделка — это сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Для признания сделки недействительной, по данному основанию, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

👉🏼 В случае недоказанности, хотя бы одного из этих обстоятельств, суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

👉🏼 Примеры подозрительных сделок:

• договор купли-продажи без оплаты либо с необоснованно длительной рассрочкой оплаты, либо по значительно заниженной или завышенной цене;

• безвозмездная передача имущества третьим лицам;

• принятие дополнительной долговой нагрузки без встречного предоставления, например, перевод на себя долга, отказ от наследства, брачный договор, по которому все активы достались другому супругу, у которого нет долгов или неравноценный раздел имущества между супругами и другие.