Неравноценная сделка как основание для ее оспаривания в банкротстве

📌Для признания сделки недействительной по факту неравноценности не требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.

👉🏼 Это значит, что стороны договорились на бумаге, а фактически условие договора еще не успели выполнить, например, оплата не прошла и акт приема-передачи не подписан.

🖇️Под неравноценным встречным исполнением обязательств другой стороной сделки подразумевается, в частности, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

👉🏼 При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота.

🖇️ В данном случае имеется в виду, заниженная цена при продаже ликвидного имущества организации, кроме того, могут встречаться случаи завышенной стоимости приобретенного неликвидного имущества с целью вывести деньги с банковских счетов организации.

🖇️ По факту неравноценности может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако, должнику на момент ее заключения, было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества достаточного для осуществления им встречного исполнения.

👉🏼 Допустим, недвижимое имущество продали по рыночной цене, но не оплатили.