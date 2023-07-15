Неравноценная сделка как основание для ее оспаривания в банкротстве

👉🏼 Это значит, что стороны договорились на бумаге, а фактически условие договора еще не успели выполнить, например, оплата не прошла и акт приема-передачи не подписан.
🖇️Под неравноценным встречным исполнением обязательств другой стороной сделки подразумевается, в частности, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.
👉🏼 При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота.
🖇️ В данном случае имеется в виду, заниженная цена при продаже ликвидного имущества организации, кроме того, могут встречаться случаи завышенной стоимости приобретенного неликвидного имущества с целью вывести деньги с банковских счетов организации.
🖇️ По факту неравноценности может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако, должнику на момент ее заключения, было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества достаточного для осуществления им встречного исполнения.
👉🏼 Допустим, недвижимое имущество продали по рыночной цене, но не оплатили.
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