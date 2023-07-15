Оснований для признания задолженности безнадежной станет больше

📌 Порядок принятия решений о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию для казенных учреждений установлен ст. 47.2 БК. Бюджетным и автономным учреждениям необходимо установить такой порядок локальным актом.

При его разработке бюджетные и автономные учреждения вправе руководствоваться Общими требованиями, утвержденными постановлением Правительства от 6 мая 2016 г. № 393, в части состава документов, необходимых для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании.

👉🏼 Планируется дополнить установленный Общими требованиями перечень документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, документом, содержащим сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве о завершении процедуры внесудебного банкротства гражданина, в случае признания его банкротом во внесудебном порядке.

👉🏼 Также целью изменений, которые планируется внести в Общие требования, является их приведение в соответствие ст. 47.2 БК, которая была скорректирована в июле 2024 г.

В частности, с учетом летних изменений задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию, в том числе в случае применения актов об амнистии или помилования в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет, в том числе в связи с истечением установленного срока ее взыскания

Источник: garant.ru