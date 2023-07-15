Доначисленные налоги как основание для привлечения к субсидиарной ответственности

Чем крупнее организация, тем больше вероятность проведения выездной налоговой проверки, по самым крупным налогоплательщикам организация регулярно проводит выездные проверки.

👉🏼Чем крупнее организация, тем больше вероятность проведения выездной налоговой проверки, по самым крупным налогоплательщикам организация регулярно проводит выездные проверки.

Как правило, такие выездные проверки всегда заканчиваются доначислением налогов, иногда на значительные суммы. Если компанию бросают, то избежать доначисления налогов почти невозможно их сумма будет максимальная.

📌Презюмируется (считается доказанным), что действия (бездействие) контролирующего лица стали необходимой причиной объективного банкротства при доказанности следующей совокупности обстоятельств:

1организация привлечена к налоговой ответственности за неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия);

2доначисленные по результатам мероприятий налогового контроля суммы налога (сбора, страховых взносов) составили более 50 процентов совокупного размера основной задолженности перед реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения.

👉🏼 Данная презумпция применяется при привлечении к субсидиарной ответственности как руководителя должника (фактического и номинального), так и иных лиц, признанных контролирующими на момент совершения налогового правонарушения.

Если сумма доначисленных налогов была менее 50% от общей задолженности перед кредиторами, это не значит, что суд освободит от субсидиарной ответственности! Доказывать иные рыночные причины банкротства придется на общих основаниях привлекаемым лицам.

⚠Риск привлечения к субсидиарной ответственности или убыткам все равно сохраняется высокий.

В нашей практике было несколько дел, когда нам удавалась защитить контролирующих лиц от субсидиарной ответственности по факту доначисленных налогов.