Кто обладает правом на подачу заявления о субсидиарной ответственности в ходе дела о банкротстве?

📌Если дело о банкротстве организации идет полным ходом, то в рамках такого дела следующие кредиторы вправе предъявить заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

📌Если дело о банкротстве организации идет полным ходом, то в рамках такого дела следующие кредиторы вправе предъявить заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц:

1️⃣ конкурсные кредиторы (то есть кредиторы третьей очереди);

2️⃣ уполномоченный орган (то есть Федеральная налоговая служба);

3️⃣ работники должника (представитель работников должника).

👉🏼 Указанные кредиторы в праве обратиться с заявлением о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 - 61.13 закона о банкротстве, после включения соответствующих требований в реестр требований кредиторов должника.