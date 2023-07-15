Распределение имущества ликвидированной организации

Считается, что после ликвидации организации она утрачивает правоспособность и не может участвовать в гражданском обороте, заключать сделки, распоряжаться имуществом и т.п.

Считается, что после ликвидации организации она утрачивает правоспособность и не может участвовать в гражданском обороте, заключать сделки, распоряжаться имуществом и т.п.

Иногда бывает так, что организации уже нет, а кредиторы обнаружили ее активы. Например, деньги на счетах в том числе в зарубежных банках, оборудование или иное движимое имущество у третьих лиц, недвижимость за границей.

Самостоятельно кредиторы распорядиться этими активами не смогут, у них нет на это полномочий. В гражданском кодексе есть на этот случай механизм распределения имущества ликвидированной организации.

Кредиторы ликвидированной организации, заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право.

👩🏻‍⚖️В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении юридического лица (пункт 5.2 статьи 64 ГК РФ).

Далее идет процесс реализации активов и распределение денег между кредиторами и если средства остались, то и учредителями.