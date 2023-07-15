Можно ли уйти от банкротство организации, если долг просрочен и больше 2 млн?

На первый взгляд, высокая задолженность автоматически ставит под угрозу существование бизнеса. Однако важно знать, что такой исход не является неизбежным.

📌Вопрос о возможности избежать банкротства, если долг организации превышает 2 миллиона рублей, волнует многих предпринимателей. На первый взгляд, высокая задолженность автоматически ставит под угрозу существование бизнеса. Однако важно знать, что такой исход не является неизбежным.

👉🏼При наличии задолженности в указанной сумме неплатежеспособность компании считается вероятной. Тем не менее, у нее есть шанс отложить процедуру банкротства. Согласно действующему законодательству, если должник сможет убедительно доказать суду, что временные финансовые трудности, например, вызванные кассовым разрывом, являются лишь кратковременными, он может получить шанс на спасение.

❗️Главное — представить обоснованный план восстановления платежеспособности с четкими расчетами ожидаемых поступлений. Если суд удостоверится, что организация способна выполнить свои обязательства в будущем, он может отказать кредитору во введении процедуры банкротства. Таким образом, даже находясь в сложной финансовой ситуации, у бизнеса есть возможность перевести фокус с выживания на восстановление, сохранив при этом свою правоспособность.

Каждый случай индивидуален, и поэтапный подход поможет сохранить надежду на успешное преодоление трудностей.