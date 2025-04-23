Какие долги не списываются в банкротстве физического лица?

🚨 Некоторые юристы, занимающиеся банкротством, неправильно консультируют граждан по списанию долгов после завершения банкротства. Например, мне заявили на консультации, что долги по оспоренным платежам в размере 5 000 000 рублей все равно будут списаны при банкротстве физического лица.

🚨 Некоторые юристы, занимающиеся банкротством, неправильно консультируют граждан по списанию долгов после завершения банкротства. Например, мне заявили на консультации, что долги по оспоренным платежам в размере 5 000 000 рублей все равно будут списаны при банкротстве физического лица.

❗️ Похоже, что некоторые не читали закон или не дочитали его до конца. Если с вами оспорили сделку в банкротстве организации (например, платежи и т. п.), эти долги не списываются при банкротстве физического лица. Они сохраняются, и после завершения банкротства выдаются исполнительные листы кредиторам.

Какие еще долги не списываются в банкротстве гражданина?

🔹Требования по текущим платежам, о возмещении вреда жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, алиментам и прочие требования, неразрывно связанные с личностью кредитора.

🔹Требования кредиторов по субсидиарной ответственности.

🔹Требования, возникшие по возмещению убытков, причиненных юридическому лицу, участником которого был должник.

🔹Требования по убыткам, причиненным арбитражным управляющим в деле о банкротстве.

🔹Требования о возмещении вреда имуществу, причиненного умышленно или по неосторожности.

🔹Требования о применении последствий недействительности сделки, признанной таковой по закону о банкротстве (ст. 61.2, ст. 61.3).

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