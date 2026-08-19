Когда зачет долгов в банкротстве не нарушает очередность кредиторов
🔄 Зачет встречных требований после начала банкротства обычно вызывает вопрос о предпочтительном удовлетворении одного кредитора. Но не всякое уменьшение взаимной задолженности является зачетом. В рассматриваемом деле стороны имели взаимные требования, возникшие из одного договорного правоотношения.
🔄 Зачет встречных требований после начала банкротства обычно вызывает вопрос о предпочтительном удовлетворении одного кредитора. Но не всякое уменьшение взаимной задолженности является зачетом.
В рассматриваемом деле стороны имели взаимные требования, возникшие из одного договорного правоотношения. Нижестоящие суды отказались признавать их погашенными, поскольку посчитали это нарушением очередности.
⚖️ Верховный Суд с таким подходом не согласился.
Если встречные обязательства возникли в рамках одного договора или единого правоотношения, определение итогового сальдо может лишь фиксировать окончательный размер обязанности одной стороны перед другой.
📌 В таком случае кредитор не получает преимущественного удовлетворения за счет конкурсной массы — стороны лишь устанавливают, кто и сколько в конечном итоге должен.
Не помешало этому даже то, что заявление о сальдировании было сделано спустя три года после включения требования в реестр.
📩 Разграничение зачета и сальдирования напрямую влияет на размер требований в деле о банкротстве и очередность их удовлетворения.
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