Когда зачет долгов в банкротстве не нарушает очередность кредиторов

🔄 Зачет встречных требований после начала банкротства обычно вызывает вопрос о предпочтительном удовлетворении одного кредитора. Но не всякое уменьшение взаимной задолженности является зачетом. В рассматриваемом деле стороны имели взаимные требования, возникшие из одного договорного правоотношения.

🔄 Зачет встречных требований после начала банкротства обычно вызывает вопрос о предпочтительном удовлетворении одного кредитора. Но не всякое уменьшение взаимной задолженности является зачетом.

В рассматриваемом деле стороны имели взаимные требования, возникшие из одного договорного правоотношения. Нижестоящие суды отказались признавать их погашенными, поскольку посчитали это нарушением очередности.

⚖️ Верховный Суд с таким подходом не согласился.

Если встречные обязательства возникли в рамках одного договора или единого правоотношения, определение итогового сальдо может лишь фиксировать окончательный размер обязанности одной стороны перед другой.

📌 В таком случае кредитор не получает преимущественного удовлетворения за счет конкурсной массы — стороны лишь устанавливают, кто и сколько в конечном итоге должен.

Не помешало этому даже то, что заявление о сальдировании было сделано спустя три года после включения требования в реестр.

📩 Разграничение зачета и сальдирования напрямую влияет на размер требований в деле о банкротстве и очередность их удовлетворения.

📄 Дело № А56-72544/2020.