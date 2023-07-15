Ответственность физлица в договор между юрлицами

Бывают случаи, когда доверия поставщику или клиенту не очень много. Особенно когда это — мелкая фирмёшка, с которой потом ничего не взыщешь.
В таких случаях в Ваш договор можно включить пункт о личной солидарной ответственности со стороны лично директора.
То есть физическое лицо, подписывающее договор со стороны контрагента, становится личным поручителем юридического лица по его обязательствам в рамках договора. Если вдруг компания-контрагент свои обязательства нарушает, то подписант договора будет отвечать по этим обязательствам своим личным имуществом.
Формулировка в договоре («мелким шрифтом») может быть примерно такой:
«Физическое лицо, заключившее и подписавшее настоящий договор от имени , выступает поручителем и берет на себя обязательства отвечать перед Вашим юрлицом за исполнение всех обязательств по настоящему договору, включая: , принимая на себя солидарную с ответственность перед в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора».
Не панацея, но работает.
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