Ответственность физлица в договор между юрлицами

Рассказываю, какую формулировку прописать в договоре для защиты вашего бизнеса от неисполнения обязательств со стороны контрагента.

Бывают случаи, когда доверия поставщику или клиенту не очень много. Особенно когда это — мелкая фирмёшка, с которой потом ничего не взыщешь.

В таких случаях в Ваш договор можно включить пункт о личной солидарной ответственности со стороны лично директора.

То есть физическое лицо, подписывающее договор со стороны контрагента, становится личным поручителем юридического лица по его обязательствам в рамках договора. Если вдруг компания-контрагент свои обязательства нарушает, то подписант договора будет отвечать по этим обязательствам своим личным имуществом.

Формулировка в договоре («мелким шрифтом») может быть примерно такой:

«Физическое лицо, заключившее и подписавшее настоящий договор от имени , выступает поручителем и берет на себя обязательства отвечать перед Вашим юрлицом за исполнение всех обязательств по настоящему договору, включая: , принимая на себя солидарную с ответственность перед в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора».

Не панацея, но работает.