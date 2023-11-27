Как избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ

Понятно, не каждый предприниматель мошенник и террорист, каждый предприниматель просто хочет денег и попадает под контроль. А чтобы не оказаться с заблокированным счетом, нужно вести, так сказать, правильный образ предпринимательской деятельности.
Тут несколько правил, которые Вам в этом помогут:
снимайте меньше 30% от сумм, поступающих на расчетный счет в банке;
не снимайте денежные средства с расчетного счета сразу в день их поступления;
платите налоги с расчетного счета;
осуществляйте организационные расходы с расчетного счета;
не допускайте транзитных операций — деньги должны «полежать» на счете минимум 2-3 дня.
Немного основных правил.
Надеюсь, пригодятся!
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