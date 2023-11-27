Как избежать блокировки расчетного счета по 115-ФЗ

Блокировка расчетных счетов происходит сейчас направо и налево… как было, насколько я помню, году так в 2012. И я сейчас говорю не про блокировку счета из-за несданной отчетности. Я говорю про блокировку по 115-ФЗ.

Понятно, не каждый предприниматель мошенник и террорист, каждый предприниматель просто хочет денег и попадает под контроль. А чтобы не оказаться с заблокированным счетом, нужно вести, так сказать, правильный образ предпринимательской деятельности.

Тут несколько правил, которые Вам в этом помогут:

снимайте меньше 30% от сумм, поступающих на расчетный счет в банке;

не снимайте денежные средства с расчетного счета сразу в день их поступления;

платите налоги с расчетного счета;

осуществляйте организационные расходы с расчетного счета;

не допускайте транзитных операций — деньги должны «полежать» на счете минимум 2-3 дня.

Немного основных правил.

Надеюсь, пригодятся!