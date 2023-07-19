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Михаил Гаранин
Банкротство

Право должника на отказ от заявления о несостоятельности, поданного в порядке ст. 9 Закона о банкротстве

Должник имеет право заявить отказ от заявления о несостоятельности, которое подал он сам в порядке п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве. Производство по заявлению подлежит прекращению.
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Право должника на отказ от заявления о несостоятельности, поданного в порядке ст. 9 Закона о банкротстве

Мне удалось осуществить редкую в судебной практике процедуру отказа должника от заявления о несостоятельности, которое подал он сам в порядке п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве и добиться, хоть и не с первого раза, принятия отказа судом и прекращения производства по заявлению.

Суть дела: по результатам налоговой проверки будущий должник был привлечён к налоговой ответственности. Поскольку речь шла о дроблении бизнеса, налоговый орган консолидировал на проверяемое лицо доходы всей группы лиц, которых было почти два десятка. Сумма получилась астрономическая, под 300 млн. рублей, многократно превышающая все активы компании.

Областное УФНС оставило жалобу на решение без изменений. Первая инстанция арбитражного суда изменила решение, снизив сумму начислений на несколько десятков миллионов. Апелляционная инстанция оставила решение первой без изменений, зафиксировав тем самым сумму обязательств.

Поскольку сумма всё равно оставалась астрономической, означавшей неминуемое банкротство, во избежание понятных последствий было принято решение обратиться с заявлением о несостоятельности, что и было сделано.

Налоговый орган тоже подал заявление о несостоятельности, но сделал это позже должника, его заявление было принято к производству и стало в очередь на рассмотрение.

Поскольку здесь я обсуждаю только процессуальные вопросы, остальные  обстоятельства раскрывать не буду, скажу лишь о том, что должник, после принятия к производству заявления налогового органа, решает отказаться от своего заявления о банкротстве.

В деле о банкротстве заявляется отказ от заявления должника о несостоятельности с просительной частью о прекращении производства по этому заявлению.

Обоснованность его, казалось бы, очевидна. В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно ч. 2 ст. 49 АПК, истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Согласно п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», «Если до принятия судом определения по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом заявитель (в том числе сам должник) откажется от своего требования о признании должника банкротом (ч. 2 ст. 49 АПК), то при наличии других заявлений о признании должника банкротом суд прекращает производство по заявлению, от которого заявитель отказался, применительно к п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК, а при отсутствии других заявлений - прекращает производство по делу о банкротстве на основании п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ».

Судья откладывает рассмотрение дела и, соответственно, отказа от иска, дожидается постановления кассационной инстанции по налоговому спору, которым засиливаются состоявшиеся судебные акты, и вводит процедуру наблюдения.

При этом отказ от иска суд не принимает, формулируя в определении о введении наблюдения весьма интересную правовую позицию, согласно которой «руководитель, исполнив предусмотренную в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве обязанность, не может воспользоваться правом на отказ от заявления о признании его несостоятельным (банкротом) в порядке ст. 49 АПК».

Обоснование такой позиции не выдерживает никакой критики, но апелляционная инстанция соглашается с ней и оставляет апелляционную жалобу должника на определение о введении наблюдения без удовлетворения — мол раз уж заявились сами в банкротство, назад дороги нет.

Тут случается небольшое, но запланированное чудо — Верховный суд истребует материалы дела по налоговому спору и назначает рассмотрение кассационной жалобы, итогом которого становится отмена состоявшихся судебных актов и передача дела на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Должник, получив определение ВС, сразу же подаёт заявление об отмене по новым обстоятельствамопределения о введении наблюдения. Суд его удовлетворяет и назначает новое рассмотрение заявления должника о банкротстве.  

В ходе его рассмотрения, несмотря на возражения налогового органа, суд наконец принимает заявление об отказе от иска (банкротства) и прекращает производство по нему.

В принципе, были все основания и для прекращения производства по делу о банкротстве, судебного акта-то, подтверждающего обязательства нет, других обязательств тоже нет, но суд лишь приостанавливает рассмотрение заявления уже налогового органа о несостоятельности до вступления в законную силу решения по налоговому спору.

Здесь, помимо, собственно реализации права на отказ от заявления о несостоятельности, поданного в порядке ст. 9 Закона о банкротстве, интересна позиция 1-го ААС, сформулированная в Постановлении от 28.04.2023 г. по делу № А43-42618/2021, согласно которой, юридически значимым обстоятельством является то, что в связи с отменой судебного акта по налоговому спору и направлением его на новое рассмотрение, а также отменой определения о введении наблюдения по новым обстоятельствам, задолженность, установленная вступившим в законную силу решением суда по обязательным платежам, отсутствует.

И эта позиция, как мне кажется, является не менее интересной и важной, особенно, для контролирующих должника лиц, чем перипетии, связанные с отказом от заявления о несостоятельности.

Дело по налоговому спору: А43-21183/2020.

Дело о несостоятельности: А43-42618/2021.

Михаил Гаранин

Михаил Гаранин

адвокат в Палата адвокатов Нижегородской области

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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