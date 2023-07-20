Основы стратегического планирования. Этапы, методы и программы

Незаменимым помощником являются сервисы для планирования задач, создания проектов, контроля текущего прогресса всего персонала.
Теоретическое планирование
Начнем с определения.
Стратегическое планирование — это процесс создания и претворения в жизнь программ и мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач.
Зачастую стратегическое планирование не имеет четкой детализации, не прорабатывается каждый шаг, определенные сроки и исполнители для конкретной задачи. Продумывание таких действий необходимо для установки общего вектора движения, обрисовки единой глобальной цели.
В компаниях также могут использовать оперативное и бизнес-планирование. Они помогают лучше детализировать задачи, вносят необходимые уточнения.
Для стратегического (как и в других вариантах планирования) существует пять основных этапов:
Анализ среды.
Постановка цели.
Выбор стратегии, разработка плана.
Реализация выбранной стратегии.
Контроль, оценка.
В качестве исходных целей стратегическое планирование может опираться на основную миссию/цель предприятия.
Методы стратегического планирования
К самым распространенным подходам, которые уже показали себя в деле и доказали свою эффективность в бизнесе, обычно относят:
Анализ PEST (он же STEP). Охватывает все факторы внешней среды любой компании: социум (S), технологии (T), экономика (E) и политика (P). Иногда используется PESTLE-подход, где к анализу STEP добавляются правовые и этические аспекты. Могут учитываться такие элементы внешнего мира, как инфляция, спрос на кадры, подорожание сырья, увеличение или уменьшение проблем в выбранной сфере.
SWOT-анализ. Довольно популярный подход в последние годы. Подобный вариант помогает рассмотреть слабые и сильные стороны с учетом внешних возможностей, угроз, рисков. Методология пользуется спросом благодаря своей гибкости и «легкой настройке» — ее можно адаптировать практически под любые цели. Хотя есть и существенный недостаток: итоговый анализ сильно зависит от профессионализма специалиста, который проводит исследование.
Сценарное планирование. Чаще всего фигурирует в военном деле: помогает рассматривать с разных сторон конфликты, учитывать расстановку сил, предугадывать исход событий. Для предприятий такой формат планирования поможет предусмотреть несколько сценариев для дальнейшего развития. Обычно используют блок-схемы, показывающие подробный переход с уточнением стадий. Сценариев может быть как несколько, так и больше десяти. В качестве главного выбирается оптимальный и наиболее вероятный, отталкиваются от целей планирования и основных факторов.
Анализ пяти сил Портера. Интересный подход, разработанный американским финансистом. Суть методики — в рассмотрении сфер внутри отрасли по пяти ключевым силам: риск появления новых игроков, угроза товаров-заменителей, спрос у потребителей, рыночное влияние поставщиков и уровень конкуренции.
Матрица BCG (Growth–Share Matrix). Иногда может быть представлена в виде диаграмм и кривых, которые наглядно демонстрируют связь между ростом спроса и долей рынка. При попадании продукта в один из четырех секторов выстраивается план для дальнейшей работы над ним. Выделяются следующие типы продуктов: «звезды», «дойные коровы», «темные лошадки», «мертвый груз». Формулировки разные, но смысл один.
Адаптивная оценка (Responsive evaluation). Дает предварительную оценку запланированных действий с учетом обратной связи от аудитории. Может быть полезна при проверке разных гипотез.
Сбалансированные системы показателей (BSC) и стратегические карты (диаграммы для BSC). В отличие от других подходов стратегического планирования, имеют сжатый набор ключевых показателей для отслеживания. Основная цель подхода — управление результативностью.
Программы для стратегического планирования
Не всегда стратегическое планирование — это исключительно короткий список тезисов на бумаге. Для многих руководителей проще разбивать глобальную цель на выполнимые и небольшие задачи, по выполнению которых можно отслеживать общий курс компании.
Для создания и контроля над подобными маленькими задачами нужен удобный сервис. Платформа должна быть проста в освоении, иметь ряд инструментов для всей команды, предлагать гибкие настройки (чтобы каждый работник смог настроить под себя).
Чтобы руководитель смог следить за выполнением поставленных задач, планировать новые проекты и корректировать при необходимости вектор движения по текущим целям.
Выбирайте сервисы, где:
есть мобильное приложение для упрощения взаимодействия;
ряд функций для автоматизации процессов;
легко планировать задачи разного формата: от календарей до канбан-досок и сетевых графиков;
удобная коммуникация между всей командой при работе;
наглядное отслеживание проекта;
текстовые и аудиозаметки для планирования;
календари с контролем сроков и загруженностью сотрудников;
экспорт задач в другой формат (при необходимости).
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