Основы стратегического планирования. Этапы, методы и программы

Современные руководители пользуются различными технологиями, сервисами, инструментами, но условно их можно разделить на две категории. Во-первых, это методологии, которые уже были испробованы и доработаны в других компаниях. Во-вторых, это софт, приложения и другие продукты для автоматизации различных процессов.

Незаменимым помощником являются сервисы для планирования задач, создания проектов, контроля текущего прогресса всего персонала.

Теоретическое планирование

Начнем с определения.

Стратегическое планирование — это процесс создания и претворения в жизнь программ и мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач.

Зачастую стратегическое планирование не имеет четкой детализации, не прорабатывается каждый шаг, определенные сроки и исполнители для конкретной задачи. Продумывание таких действий необходимо для установки общего вектора движения, обрисовки единой глобальной цели.

В компаниях также могут использовать оперативное и бизнес-планирование. Они помогают лучше детализировать задачи, вносят необходимые уточнения.

Для стратегического (как и в других вариантах планирования) существует пять основных этапов:

Анализ среды. Постановка цели. Выбор стратегии, разработка плана. Реализация выбранной стратегии. Контроль, оценка.

В качестве исходных целей стратегическое планирование может опираться на основную миссию/цель предприятия.

Методы стратегического планирования

К самым распространенным подходам, которые уже показали себя в деле и доказали свою эффективность в бизнесе, обычно относят:

Анализ PEST (он же STEP). Охватывает все факторы внешней среды любой компании: социум (S), технологии (T), экономика (E) и политика (P). Иногда используется PESTLE-подход, где к анализу STEP добавляются правовые и этические аспекты. Могут учитываться такие элементы внешнего мира, как инфляция, спрос на кадры, подорожание сырья, увеличение или уменьшение проблем в выбранной сфере.

SWOT-анализ . Довольно популярный подход в последние годы. Подобный вариант помогает рассмотреть слабые и сильные стороны с учетом внешних возможностей, угроз, рисков. Методология пользуется спросом благодаря своей гибкости и «легкой настройке» — ее можно адаптировать практически под любые цели. Хотя есть и существенный недостаток: итоговый анализ сильно зависит от профессионализма специалиста, который проводит исследование.

Сценарное планирование . Чаще всего фигурирует в военном деле: помогает рассматривать с разных сторон конфликты, учитывать расстановку сил, предугадывать исход событий. Для предприятий такой формат планирования поможет предусмотреть несколько сценариев для дальнейшего развития. Обычно используют блок-схемы, показывающие подробный переход с уточнением стадий. Сценариев может быть как несколько, так и больше десяти. В качестве главного выбирается оптимальный и наиболее вероятный, отталкиваются от целей планирования и основных факторов.

Анализ пяти сил Портера . Интересный подход, разработанный американским финансистом. Суть методики — в рассмотрении сфер внутри отрасли по пяти ключевым силам: риск появления новых игроков, угроза товаров-заменителей, спрос у потребителей, рыночное влияние поставщиков и уровень конкуренции.

Матрица BCG (Growth–Share Matrix). Иногда может быть представлена в виде диаграмм и кривых, которые наглядно демонстрируют связь между ростом спроса и долей рынка. При попадании продукта в один из четырех секторов выстраивается план для дальнейшей работы над ним. Выделяются следующие типы продуктов: «звезды», «дойные коровы», «темные лошадки», «мертвый груз». Формулировки разные, но смысл один.

Адаптивная оценка (Responsive evaluation). Дает предварительную оценку запланированных действий с учетом обратной связи от аудитории. Может быть полезна при проверке разных гипотез.

Сбалансированные системы показателей (BSC) и стратегические карты (диаграммы для BSC). В отличие от других подходов стратегического планирования, имеют сжатый набор ключевых показателей для отслеживания. Основная цель подхода — управление результативностью.

Программы для стратегического планирования

Не всегда стратегическое планирование — это исключительно короткий список тезисов на бумаге. Для многих руководителей проще разбивать глобальную цель на выполнимые и небольшие задачи, по выполнению которых можно отслеживать общий курс компании.

Для создания и контроля над подобными маленькими задачами нужен удобный сервис. Платформа должна быть проста в освоении, иметь ряд инструментов для всей команды, предлагать гибкие настройки (чтобы каждый работник смог настроить под себя).

Чтобы руководитель смог следить за выполнением поставленных задач, планировать новые проекты и корректировать при необходимости вектор движения по текущим целям.

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