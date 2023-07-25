Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Projecto
Projecto
Менеджмент

10 преимуществ использования ПО для управления проектами

Все еще не пользуетесь сервисами по управлению проектами? Считайте, что как бизнеса вас не существует!
26
10 преимуществ использования ПО для управления проектами

Где используются подобные программы? В сложных и комплексных задачах, в работу над которыми вовлечена группа людей. В проектах, требующих планирования и четкого распределения ресурсов. Там, где необходимо ведение контроля за работой сотрудников. Где нужно оперативно формулировать задания, вести коллективные обсуждения, принимать совместные решения. Словом, в любом бизнесе с численностью команды свыше десяти человек. В более мелких формациях руководитель еще способен держать в голове все планы и задачи или записывать их на бумаге. Об этом говорят нормы управляемости.

Нередко управленцы применяют в планировании приложения типа таск-менеджеров. Однако существует и более продвинутый, универсальный софт.

Каковы же плюсы подобного профессионального ПО для менеджмента? Рассмотрим их в деталях.

Преимущество 1. Рост эффективности менеджмента

Любая сфера деятельности требует своего инструментария. И чем более он современен, удобен, эффективен, тем более продуктивной будет работа того, кто им пользуется. А значит, и результаты будут лучше.

Конечно, инструментами, в нашем случае — программами, еще нужно уметь правильно пользоваться. Но для профессионального и нацеленного на результат управленца это ведь не проблема.

Эффективность софта оценивается комплексно, ведь на нее влияет несколько факторов. О некоторых из них мы поговорим чуть позже.

Преимущество 2. Повышение эффективности работы подчиненных

Во многом качество работы сотрудников зависит от поведения руководства. Но использование специализированного софта для бизнес-планирования и коммуникации с коллективом несет дополнительные удобства и рядовым работникам. Это положительно сказывается на результатах их труда. Участники команды без промедлений узнают о порученных им задачах, легко проводят оценку масштаба предстоящей работы, в любое время имеют возможность уточнить детали, согласовать коррективы.

Преимущество 3. Абсолютная прозрачность и полный контроль

Если вся информация о стоящих задачах, ответственных за их исполнение лицах, текущем статусе работы и имеющемся прогрессе находится перед глазами руководителя, ему легче принимать оперативные решения. Специализированное ПО позволяет наладить взаимодействие между всеми частями и уровнями проекта, делает информацию доступной из любой точки и в любой момент времени. Руководитель может контролировать все рабочие вопросы без исключения.

Преимущество 4. Упрощение отчетности

Деятельность каждой компании сопряжена с периодическим подведением промежуточных и конечных итогов. Они фиксируются на уровне как организации в целом, так и отдельных ее подразделений — отделов, филиалов, департаментов. Это могут быть недельные, месячные и годовые отчеты. Порой организации практикуют и более гибкий подход к отчетности. Профильный софт позволяет собирать данные о текущем состоянии задач ежедневно и круглосуточно и генерировать отчетность за любой период. Все, что для этого требуется, — своевременное внесение сотрудниками в систему соответствующей информации о планах, закрытых задачах, индивидуальных ключевых показателях.

Преимущество 5. Создание пространства для коммуникации

Разумеется, единая система не в состоянии охватить все темы межличностного общения в коллективе. Однако то, что касается профессиональной сферы и реализации проекта, в ней очень удобно развивать и контролировать. Это помогают делать отслеживаемые групповые чаты с общими обсуждениями актуальных рабочих вопросов, диалоги отдельных сотрудников друг с другом. Личные переписки и общие чаты позволяют в любой момент времени восстановить хронологию событий, приведших к тем или иным результатам, учесть это в дальнейшем, использовать в составлении распоряжений и инструкций. Кроме того, интерфейс ПО дает возможность хранить деловую переписку после увольнения работников и обращаться к ней по мере необходимости.

Преимущество 6. Информационная безопасность

Данный пункт органично связан с предыдущим. Если компания не содержит специальных служб и отделов, обеспечивающих защиту информации, эти функции частично возьмет на себя профильное управленческое ПО. Оно позволит решить целый ряд проблем информационной безопасности; исключит вероятность утраты доступа к клиентским базам (а ведь они составляют ядро любой организации); сохранит деловую переписку и всю информацию по незакрытым задачам, встречам и другим событиям — так что болезнь, увольнение сотрудника или просто его исчезновение не принесет каких-либо негативных последствий; обезопасит коммерческие тайны и снизит риск попадания важных сведений к конкурентам, третьим лицам и в СМИ. Все это возможно организовать путем грамотного распределения прав доступа и полномочий пользователей в системе.

Преимущество 7. Автоматизация многих процессов

Эффективность менеджмента и реализации проекта во многом связаны с автоматизацией управленческих процессов. Изначальная цель разработки профессионального софта для менеджмента — снятие лишней нагрузки с руководства и автоматизация его деятельности. В профильном ПО легко формируются отчеты, выполняется документооборот, согласовываются вопросы, утверждаются задачи, действует система уведомлений. Причем спектр возможностей для автоматизации адаптируется под нужды конкретной компании.

Преимущество 8. Гибкость планирования

Если в систему включены все отделы, подразделения, службы и их сотрудники, у руководителя все под контролем. Он всегда в курсе того, кто чем занимается, и оперативно ставит перед подчиненными новые задачи. Минимум нестыковок, наложений и иных трудностей. При этом в продвинутом управленческом софте предусмотрена обратная связь с сотрудниками. При ознакомлении с заданием, к примеру, специалист может составить в специальной форме мотивированный отказ, сообщить о его причинах. Это позволяет руководству быстро реагировать и вносить коррективы в инструкции.

Преимущество 9. Снижение издержек

Софт по управлению проектами оптимизирует бизнес-процессы. Он обеспечивает качественное планирование, разумную автоматизацию, удобное взаимодействие внутри команды, контроль работы. А правильная оптимизация всегда влечет за собой сокращение затрат на ведение бизнеса.

Преимущество 10. Минимизация числа ошибок

Это одна из главных причин, побуждающих организации использовать автоматизированные системы. Поскольку часть функций берет на себя софт, это снижает вероятность негативного воздействия на работу и результат человеческого фактора. Риск возникновения ошибок минимален.

Это были главные плюсы. Из второстепенных же можно подчеркнуть возможность интеграции с внешними системами, проведения аналитики, наличие готовых схем взаимодействия и бизнес-процессов, агрегирование данных пользователей.

Projecto

Projecto

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Вебинары для бухгалтеров

    Каких требований ожидать по итогам сданной отчетности? Или чего бояться бухгалтеру

    Все, с отчетностью на время вроде закончили, и, казалось бы, должны облегченно вздохнуть. Но, нет! Вот-вот начнут сыпаться от ФНС требования. А бухгалтерам, как всегда, на передовом краю, разгребать все «косяки» налоговиков и разбираться с новыми, пока еще неизведанными проблемами.

    Каких требований ожидать по итогам сданной отчетности? Или чего бояться бухгалтеру
    73
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Субсидиарная ответственность

    Субсидиарная ответственность. Минусы самостоятельной защиты в суде

    На вас в суд подали заявление о субсидиарной ответственности и предстоит судебное заседание? При этом вы для себя решили, что платить юристу дорого, поэтому будете защищать себя самостоятельно. В этом безусловно есть свои преимущества, но рассмотрим также и недостатки.

    2
    46
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Бухгалтеры массово обращаются за разовыми консультациями

    Не ходите за советами к непрофессионалам и не гуглите свои проблемы в интернете. Аттестованные эксперты по бухгалтерскому учету и налогообложению на связи ежедневно и дадут вам персонализированный ответ.

    Бухгалтеры массово обращаются за разовыми консультациями
    171
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Бухгалтер 1С: почему он намного круче, чем просто бухгалтер

    Российские компании активно переходят на платформу 1С. А значит растет спрос на узких специалистов, которые обладают навыками работы с 1С. Эксперты Action Digital School рассказали, за что бизнес готов платить бухгалтеру 1С, какие возможности для карьеры открывает повышение бухгалтером своих навыков до эксперта в программе 1С.

    Бухгалтер 1С: почему он намного круче, чем просто бухгалтер
    3
    165
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Право

    Обмануть время: как продлить срок исковой давности?

    Если сроки исковой давности на исходе, а в суд обратиться вы еще не готовы, рекомендую «перезапустить» срок исковой давности. Надо обмануть время и перезапустить срок исковой давности!

    Обмануть время: как продлить срок исковой давности?
    98
    Логотип zharov
    zharov
    Обзор судебной практики

    Экологические дела в Верховном Суде за июнь 2023 год. Обзор для бухгалтера

    В июне 2023 года ВС рассмотрел 13 дел, связанных с применением экологического и природоохранного законодательства и одно дело, рассмотрел КС. Четыре жалобы переданы на рассмотрение в коллегиальном составе ВС. Ниже представлены вопросы, которые поднял и исследовал ВС при рассмотрении дел.

    42
    Читать еще