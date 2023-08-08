Что такое ТРИЗ. Функции и задачи ТРИЗ для бизнеса

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) — это понятие, относящееся к науке о развитии технических систем. Данную теорию применяют тогда, когда у проблемы нет стандартного решения. Именно тогда на помощь приходит система мышления, позволяющая создавать (изобретать) что-то новое, будь то подход, процесс или продукт.

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) — это понятие, относящееся к науке о развитии технических систем. Впервые её стали использовать еще в СССР, но и новые поколения успешно применяют её для решения ряда задач современности. Данную теорию применяют тогда, когда у проблемы нет стандартного решения. Именно тогда на помощь приходит система мышления, позволяющая создавать (изобретать) что-то новое, будь то подход, процесс или продукт.

К примеру, команда, работающая над проектом, не может справиться с определённой задачей, поскольку она просто не имеет готовых решений и нужно искать нестандартный путь. Если участники команды знакомы с методологией ТРИЗ, это непременно пригодится для поиска этого пути и решения как простых, так и сложных задач бизнеса.

История возникновения теории

Теория была разработана советским инженером — Г. С. Альтшуллером. Разработка самой идеи началась ещё в 1946 году. Изначально это была техническая методика для инженеров, а в итоге получился научный метод, который теперь используется во всём мире. Для понимания логики изобретательства Альтшуллер тщательно изучил около 40 тысяч патентов и выделил в них общие приёмы, которые лежат в основе любого изобретения. Важным было отыскать любые закономерности, отвечающие за рождение новых идей. Таким образом и появилась ТРИЗ.

Впервые её описание появилось в книге «О психологии изобретательского творчества» в 1956 году. Посредством публикаций и книг о теории узнали, но в научном мире она не была удостоена особого внимания. И это несмотря на то, что книги и статьи по ТРИЗ были переведены на несколько популярных иностранных языков, включая английский, немецкий, японский и другие. Теорию ТРИЗ даже включили в свои программы обучения некоторые вузы, но она всё равно не получила распространения.

Зато методики ТРИЗ отлично подошли для решения задач бизнеса, и сегодня во всём мире менеджеров обучают их применению. Кроме того, эту теорию успешно используют некоторые специалисты в своих проектах и, надо отметить, добиваются успеха.

Что же такое ТРИЗ и как её применять

Сегодня ТРИЗ — это набор методов, идей, а также готовых шаблонов, которые помогают решать нестандартные задачи или, как их ещё называют, технические противоречия. Для бизнеса классический алгоритм решения по ТРИЗ был адаптирован и, несмотря на большое количество терминов и аббревиатур, он вполне доступен к восприятию. В среднем потребуется около 140 часов для обучения сотрудника компании основам данной теории, а для полного погружения в тему понадобится от 250 до 280 часов.

ТРИЗ помогает вместо хаотичного поиска решений мыслить более системно, стандартизировать творческий процесс и применять такой подход для решения самых разных задач. Это и есть основная задумка теории — предоставить в качестве помощи в поиске решения готовый алгоритм. То есть метод проб и ошибок, который предполагал, что на поиск верного решения можно потратить годы, теперь уже в прошлом.

Как теория ТРИЗ применяется в работе над проектами

Несмотря на сложность проекта и креативность идей, ТРИЗ обязательно поможет решить как технические, так и творческие задачи. Алгоритм решений состоит из нескольких этапов:

Постановка задачи. Первым делом нужно обозначить причины, по которым возникла та или иная проблема. Каждый участник проекта должен записать и осмыслить проблему, чтобы понять, откуда она появилась. Это так называемая карта восприятия проблемы. Затем карты восприятия всех участников совмещаются для того, чтобы выделить самую весомую причину. Чем проще и понятнее она будет описана, тем проще будет найти её решение. После выяснения причины на её основании формируется задача. Анализ модели задачи, который покажет, как правильно подойти к верному решению. Уточняется сфера, к которой относится проблема, например, это может быть бизнес-процесс, маркетинг или сам продукт. Определяются идеальный конечный результат и факторы, которые могут помешать его реализации. Если задачу уже пытались решить раньше, выясняется то, какие методы для этого использовались и почему они не помогли получить нужный результат. Предметное моделирование. Это тестирование возможных путей решения на примерах. Использование информационного фонда. Если предложений по решению задачи пока нет, можно поискать их в других проектах, используя примеры аналогичных задач. Выявление и устранение противоречий. Его ещё называют причинно-конфликтным анализом. На этом этапе описываются противоречия, а также выгоды, из-за которых они не устраняются. Например, наиболее встречающаяся выгода бизнеса — это экономия. То есть проблема не решается из-за того, что организация не желает тратить дополнительные деньги. Важно чётко сформулировать противоречия, чтобы найти выход из ситуации. А подходящие решения желательно заранее проверить в теории, чтобы не терпеть неудобства из-за того, что какие-то моменты не были продуманы и учтены. Применение ответа. Даже при выявлении противоречий в некоторых случаях решение не находится. Тогда группа проекта начинает использовать описанные приёмы Альтшуллера, адаптированные под бизнес. Могут быть найдены варианты оптимизации всей системы или доработки каких-то отдельных процессов. Анализируется ход решения, накапливается и записывается новый опыт, чтобы потом использовать в новых проектах уже готовое решение. После того как идеи сгенерированы, они обсуждаются с точки зрения бизнеса, а в работу берется самая перспективная из них, радикально решающая проблему.

Если говорить кратко, то концепты ТРИЗ — это выявление противоречий и идеальный конечный результат, а её основные тезисы:

проведение анализа задачи;

моделирование идеального решения;

нахождение решения.

В сфере бизнеса ТРИЗ главным образом применяют для открытых задач, к которым невозможно подобрать обычный подход, а также для закрытых задач, если они решены не полностью. В итоге подбирается тот вариант, который устроит руководство организации, команду проекта, клиента и другие заинтересованные стороны. Чтобы внедрить ТРИЗ в бизнес-проект, важно, чтобы теорией овладела вся рабочая группа (каждый её участник).

Приёмы решения по ТРИЗ

Для примера приведём несколько принципов, описанных Альтшуллером и подходящих для применения в бизнесе.

Принцип дробления. Для успешного устранения противоречий необходимо разделить объект на несколько частей, например для определения целевой аудитории услуги или продукта;

принцип объединения . Совмещение похожих операций или объектов, например при оптимизации расходов;

принцип вынесения. Это удаление из объекта ненужных свойств или выделение одной необходимой его части для оптимизации и построения грамотного тайм-менеджмента;

принцип копирования. Замещение дорогой, неудобной или недоступной части объекта на её копию.

Какие недостатки есть у ТРИЗ

Сила теории ТРИЗ, если сравнивать с другими методологиями, в более общем подходе к решению самых разных нестандартных задач. Настолько понятный алгоритм действий и массу готовых решений предлагает далеко не каждая теория. Единственным минусом ТРИЗ является то, что на её изучение и на обучение её принципам сотрудников потребуется время. Также можно отметить, что данная теория рассчитана на решение физических задач, поэтому для применения в IT-проектах потребуется её доработка. При этом основы останутся теми же, а шаги нужно будет сопоставить с конкретными действиями. Попытки адаптировать ТРИЗ под айтишные проекты уже предпринимались, а в России даже было консалтинговое агентство, занимающееся переобучением кадров, но широкого распространения их учебные программы не получили.

Что в итоге

Если вы озаботитесь поиском в интернете примеров успешных кейсов внедрения данной методологии, найти их у вас вряд ли получится. Но это не должно вам помешать применять идеи ТРИЗ в своих проектах. Тем более что идеи этой теории могут оказаться вполне рабочими, но только если вы готовы потратить достаточно времени на их изучение. В бизнесе они помогут вам решать технические, маркетинговые и управленческие задачи. Основы теории способны развивать творческое мышление и находить нестандартные ответы, когда стандартные варианты оказываются неэффективными. Выявление противоречий, формулировка идеального конечного результата и определение ресурсов помогут находить оптимальные решения.