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Менеджмент

Что такое ТРИЗ. Функции и задачи ТРИЗ для бизнеса

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) — это понятие, относящееся к науке о развитии технических систем. Данную теорию применяют тогда, когда у проблемы нет стандартного решения. Именно тогда на помощь приходит система мышления, позволяющая создавать (изобретать) что-то новое, будь то подход, процесс или продукт.
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Что такое ТРИЗ. Функции и задачи ТРИЗ для бизнеса
Функции и задачи ТРИЗ для бизнеса

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) — это понятие, относящееся к науке о развитии технических систем. Впервые её стали использовать еще в СССР, но и новые поколения успешно применяют её для решения ряда задач современности. Данную теорию применяют тогда, когда у проблемы нет стандартного решения. Именно тогда на помощь приходит система мышления, позволяющая создавать (изобретать) что-то новое, будь то подход, процесс или продукт.

К примеру, команда, работающая над проектом, не может справиться с определённой задачей, поскольку она просто не имеет готовых решений и нужно искать нестандартный путь. Если участники команды знакомы с методологией ТРИЗ, это непременно пригодится для поиска этого пути и решения как простых, так и сложных задач бизнеса.

История возникновения теории

Теория была разработана советским инженером — Г. С. Альтшуллером. Разработка самой идеи началась ещё в 1946 году. Изначально это была техническая методика для инженеров, а в итоге получился научный метод, который теперь используется во всём мире. Для понимания логики изобретательства Альтшуллер тщательно изучил около 40 тысяч патентов и выделил в них общие приёмы, которые лежат в основе любого изобретения. Важным было отыскать любые закономерности, отвечающие за рождение новых идей. Таким образом и появилась ТРИЗ.

Впервые её описание появилось в книге «О психологии изобретательского творчества» в 1956 году. Посредством публикаций и книг о теории узнали, но в научном мире она не была удостоена особого внимания. И это несмотря на то, что книги и статьи по ТРИЗ были переведены на несколько популярных иностранных языков, включая английский, немецкий, японский и другие. Теорию ТРИЗ даже включили в свои программы обучения некоторые вузы, но она всё равно не получила распространения.

Зато методики ТРИЗ отлично подошли для решения задач бизнеса, и сегодня во всём мире менеджеров обучают их применению. Кроме того, эту теорию успешно используют некоторые специалисты в своих проектах и, надо отметить, добиваются успеха.

Что же такое ТРИЗ и как её применять

Сегодня ТРИЗ — это набор методов, идей, а также готовых шаблонов, которые помогают решать нестандартные задачи или, как их ещё называют, технические противоречия. Для бизнеса классический алгоритм решения по ТРИЗ был адаптирован и, несмотря на большое количество терминов и аббревиатур, он вполне доступен к восприятию. В среднем потребуется около 140 часов для обучения сотрудника компании основам данной теории, а для полного погружения в тему понадобится от 250 до 280 часов.

ТРИЗ помогает вместо хаотичного поиска решений мыслить более системно, стандартизировать творческий процесс и применять такой подход для решения самых разных задач. Это и есть основная задумка теории — предоставить в качестве помощи в поиске решения готовый алгоритм. То есть метод проб и ошибок, который предполагал, что на поиск верного решения можно потратить годы, теперь уже в прошлом.

Как теория ТРИЗ применяется в работе над проектами

Несмотря на сложность проекта и креативность идей, ТРИЗ обязательно поможет решить как технические, так и творческие задачи. Алгоритм решений состоит из нескольких этапов:

  1. Постановка задачи. Первым делом нужно обозначить причины, по которым возникла та или иная проблема. Каждый участник проекта должен записать и осмыслить проблему, чтобы понять, откуда она появилась. Это так называемая карта восприятия проблемы. Затем карты восприятия всех участников совмещаются для того, чтобы выделить самую весомую причину. Чем проще и понятнее она будет описана, тем проще будет найти её решение. После выяснения причины на её основании формируется задача.

  2. Анализ модели задачи, который покажет, как правильно подойти к верному решению. Уточняется сфера, к которой относится проблема, например, это может быть бизнес-процесс, маркетинг или сам продукт. Определяются идеальный конечный результат и факторы, которые могут помешать его реализации. Если задачу уже пытались решить раньше, выясняется то, какие методы для этого использовались и почему они не помогли получить нужный результат.

  3. Предметное моделирование. Это тестирование возможных путей решения на примерах.

  4. Использование информационного фонда. Если предложений по решению задачи пока нет, можно поискать их в других проектах, используя примеры аналогичных задач.

  5. Выявление и устранение противоречий. Его ещё называют причинно-конфликтным анализом. На этом этапе описываются противоречия, а также выгоды, из-за которых они не устраняются. Например, наиболее встречающаяся выгода бизнеса — это экономия. То есть проблема не решается из-за того, что организация не желает тратить дополнительные деньги. Важно чётко сформулировать противоречия, чтобы найти выход из ситуации. А подходящие решения желательно заранее проверить в теории, чтобы не терпеть неудобства из-за того, что какие-то моменты не были продуманы и учтены.

  6. Применение ответа. Даже при выявлении противоречий в некоторых случаях решение не находится. Тогда группа проекта начинает использовать описанные приёмы Альтшуллера, адаптированные под бизнес. Могут быть найдены варианты оптимизации всей системы или доработки каких-то отдельных процессов. Анализируется ход решения, накапливается и записывается новый опыт, чтобы потом использовать в новых проектах уже готовое решение. После того как идеи сгенерированы, они обсуждаются с точки зрения бизнеса, а в работу берется самая перспективная из них, радикально решающая проблему.

Если говорить кратко, то концепты ТРИЗ — это выявление противоречий и идеальный конечный результат, а её основные тезисы:

  • проведение анализа задачи;

  • моделирование идеального решения;

  • нахождение решения.

В сфере бизнеса ТРИЗ главным образом применяют для открытых задач, к которым невозможно подобрать обычный подход, а также для закрытых задач, если они решены не полностью. В итоге подбирается тот вариант, который устроит руководство организации, команду проекта, клиента и другие заинтересованные стороны. Чтобы внедрить ТРИЗ в бизнес-проект, важно, чтобы теорией овладела вся рабочая группа (каждый её участник).

Приёмы решения по ТРИЗ

Для примера приведём несколько принципов, описанных Альтшуллером и подходящих для применения в бизнесе.

  • Принцип дробления. Для успешного устранения противоречий необходимо разделить объект на несколько частей, например для определения целевой аудитории услуги или продукта;

  • принцип объединения. Совмещение похожих операций или объектов, например при оптимизации расходов;

  • принцип вынесения. Это удаление из объекта ненужных свойств или выделение одной необходимой его части для оптимизации и построения грамотного тайм-менеджмента;

  • принцип копирования. Замещение дорогой, неудобной или недоступной части объекта на её копию.

Какие недостатки есть у ТРИЗ

Сила теории ТРИЗ, если сравнивать с другими методологиями, в более общем подходе к решению самых разных нестандартных задач. Настолько понятный алгоритм действий и массу готовых решений предлагает далеко не каждая теория. Единственным минусом ТРИЗ является то, что на её изучение и на обучение её принципам сотрудников потребуется время. Также можно отметить, что данная теория рассчитана на решение физических задач, поэтому для применения в IT-проектах потребуется её доработка. При этом основы останутся теми же, а шаги нужно будет сопоставить с конкретными действиями. Попытки адаптировать ТРИЗ под айтишные проекты уже предпринимались, а в России даже было консалтинговое агентство, занимающееся переобучением кадров, но широкого распространения их учебные программы не получили.

Что в итоге

Если вы озаботитесь поиском в интернете примеров успешных кейсов внедрения данной методологии, найти их у вас вряд ли получится. Но это не должно вам помешать применять идеи ТРИЗ в своих проектах. Тем более что идеи этой теории могут оказаться вполне рабочими, но только если вы готовы потратить достаточно времени на их изучение. В бизнесе они помогут вам решать технические, маркетинговые и управленческие задачи. Основы теории способны развивать творческое мышление и находить нестандартные ответы, когда стандартные варианты оказываются неэффективными. Выявление противоречий, формулировка идеального конечного результата и определение ресурсов помогут находить оптимальные решения.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Что такое ТРИЗ. Функции и задачи ТРИЗ для бизнеса

    ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) — это понятие, относящееся к науке о развитии технических систем. Данную теорию применяют тогда, когда у проблемы нет стандартного решения. Именно тогда на помощь приходит система мышления, позволяющая создавать (изобретать) что-то новое, будь то подход, процесс или продукт.

    Что такое ТРИЗ. Функции и задачи ТРИЗ для бизнеса
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