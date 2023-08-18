Как оптимизировать рабочий процесс и отказаться от бумажной волокиты. 7 главных советов

Если вы хотите быстро и безболезненно перейти на ЭДО, свести бумажную волокиту до минимума и по-настоящему оценить удобство нововведения, то наши советы придутся кстати.

Ориентация на электронный документооборот (ЭДО) в делопроизводстве была воспринята с большим энтузиазмом в российской деловой среде. Это целиком справедливо, ведь хранение важных документов на бумажных носителях крайне неудобно. Систематизация, передача и поиск необходимой информации в бумажном архиве нередко тормозят рабочий процесс. Кроме того, бумага в качестве носителя на практике оказывается ненадежным материалом, который требует особых условий хранения, она часто приходит в негодность, а ценная информация утрачивается. Еще один весомый недостаток традиционных бумажных носителей — необходимость в специальном помещении для хранения, его содержании и обслуживании.

Переход на ЭДО с учетом вышеперечисленных факторов качественно улучшает деловую жизнь, выводит документооборот на принципиально новый уровень.

Однако, несмотря на очевидные плюсы, многие компании до сих пор с недоверием относятся к новшествам и дублируют электронные документы, распечатывая их на бумаге. Документы печатают на принтере, проставляют подписи, утверждают печатью, сканируют, затем вновь распечатывают и т. д. В таких условиях вся польза от ЭДО нивелируется, более того, документооборот становится вдвойне сложнее, чем это было ранее.

Если вы хотите быстро и безболезненно перейти на ЭДО, свести бумажную волокиту до минимума и по-настоящему оценить удобство нововведения, то наши советы придутся кстати.

Как отказаться от бумажных носителей

Для оптимизации документооборота и перехода на электронную систему хранения документации рекомендуем предпринять следующие шаги: