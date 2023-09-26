7 убийц вашей продуктивности и как их преодолеть. Куда уходит энергия?

В этой статье мы расскажем вам о семи главных проблемах, существенно снижающих продуктивность управленцев в целом и представителей интеллектуальной деятельности в частности.

Ценный конечный продукт является конкретным результатом работы одного сотрудника компании или целого отдела. ЦКП — это измеримый и достижимый параметр определения деятельности субъекта предпринимательской деятельности, который не всегда можно «потрогать руками». Именно для получения ценного конечного продукта человека нанимают на работу и платят ему заработную плату.

Другими словами, продуктивность является эффективностью, которая позволяет работнику получать свой ЦКП, показывающий, сколько или какой объем ценного конечного продукта он способен обеспечить компании.

Если на производственных предприятиях можно легко повысить производительность труда некоторых работников путем увеличения числа операций, внедрением современных систем автоматизации или оптимизацией рабочих процессов, то в компаниях, где работа сотрудников связана с интеллектуальной деятельностью, достичь этого бывает довольно проблематично.

Также сложно увеличивать продуктивность управляющего звена компании, так как кроме интеллектуальной деятельности, которая предусмотрена рамками их должности, они занимаются управлением персоналом (своими подчиненными), влияя на их работу и взаимодействие с другими отделами предприятия.

В этой статье мы расскажем вам о семи главных проблемах, существенно снижающих продуктивность управленцев в целом и представителей интеллектуальной деятельности в частности.

Прокрастинация

Не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Также, согласно китайской поговорке, сидеть на берегу реки и ждать, когда труп врага проплывет мимо вас, бесполезно в современном мире бизнеса. Для того чтобы получить результат, необходимо постоянно действовать и делать это эффективно.

А вот пословица «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» здесь вполне уместна. Вести эффективную борьбу с прокрастинацией можно только действенными способами, избавляясь от «вредных» привычек в работе и правильно расставляя приоритеты.

Дезорганизация

Если на работе вы еще способны самостоятельно эффективно выполнять свои обязанности, разработав соответствующий порядок действий, то в качестве руководителя вам приходится постоянно взаимодействовать со своими подчиненными и другими сотрудниками компании, что зачастую приводит к хаосу.

Существует такой метод управления, как «чайка-менеджмент», когда вы не знаете, какие приказы могут поступать от начальства, и когда ваша работа зависит от деятельности других сотрудников компании (иногда очень медлительных). Это может нарушить весь график работы, что приведет к полному краху составленных планов.

Если решения начальника вы не можете предугадать и повлиять на них, то с другими сотрудниками коллектива можете легко настроить эффективную и комфортную систему коммуникации. Вы должны проявить свои организаторские способности, чтобы наладить не только свою работу, но и отношения внутри коллектива.

Микроменеджмент

Зачастую метод управления, при котором небольшие операции подлежат максимальной детализации, может быть достаточно эффективным. Но в основном микроменеджмент является убийственным для продуктивности сотрудников компании.

О какой производительности можно говорить, если во время проведения каждой операции вы должны думать о том, правильно ли вы все делаете, соответствуют ли ваши действия установленной инструкции и не принимались ли другие нормативы? Это может стать причиной постоянного стресса сотрудников компании, а также ненужной траты времени на строгое следование нормативам. В итоге работники становятся менее мотивированными, а значит и менее продуктивными.

Бороться с микроменеджментом можно различными способами, включая создание внутренней корпоративной культуры общения между сотрудниками и разработку соответствующих стандартов компании.

Чрезмерно большие задачи и/или промежуток времени до точки контроля

Что дает нам возможность остановиться и посмотреть назад, чтобы понять, что мы уже сделали, а что надо подтянуть, где можно расслабиться, а где надо работать быстрее? Точки контроля, так называемые срезы.

Хорошие сотрудники и опытные управленцы знают, что такое самоконтроль, поэтому могут максимально быстро проанализировать результаты своей работы, не прибегая к внешним стимулам. При необходимости они могут быстро исправить ситуацию и скорректировать свои действия, выведя работу на нужное русло.

Но чем сложнее задание, чем меньше мотивированы сотрудники или у них мало опыта, тем сложнее организовать систему самоконтроля.

Время неумолимо. Чем дольше вы работаете над поставленной задачей, не останавливаясь на точках контроля, тем меньше чувствуете приближение конечной цели, что очень негативно влияет на мотивацию и продуктивность.

В этом случае необходимо просто разделить задачу на несколько этапов, устанавливая адекватные сроки их выполнения.

Технический долг

В некоторых методиках менеджмента используется технология постановки амбициозных целей и быстрого получения конечного результата (особенно того, который можно продемонстрировать клиентам или заказчикам). Это может стать причиной того, что некоторым техническим аспектам работы не уделяется должного внимания, их реализация откладывается в «долгий ящик».

Это и называется «техническим долгом», который рано или поздно придется отдавать. Со временем такой долг может приобрести большие масштабы, негативно влияя на разработку или создание основного продукта. В результате наступит время, когда из-за него остановится вся работа компании, и придется направить все ее ресурсы на подчистку «хвостов». В этот промежуток времени степень продуктивности будет равна нулю.

Поэтому для всех сотрудников компании (как руководителей, так и обычных исполнителей) технический долг станет камнем преткновения.

Неправильная подготовка рабочего места

Большинство проблем решаются с помощью простых рабочих ритуалов — технических регламентов, которые известны многим управленцам.

Благодаря корпоративной культуре, сложившимся традициям, устоявшимся нормам и другим «ритуалам» официальный регламент компании может стать достаточно простым и удобным. Например, для каждого сотрудника должна стать нормой подготовка рабочего места к предстоящему трудовому дню.

Представьте себе ситуацию, когда из-за сбоя работы сервера или некорректной установки обновлений ОС останавливается работа всего отдела компании? А все потому, что сисадмин не проверил работу ПК в рамках установленного регламента, а сотрудники компании не привыкли приходить на работу немного раньше, чтобы удостовериться в работе своих компьютеров и программ и вовремя принять меры.

Отсутствие общей базы задач и единой системы коммуникации

Главной проблемой является отсутствие оперативной системы контроля со стороны руководства, которое должно всегда знать, чем занимаются его подчиненные и какие должны представить результаты своей деятельности. Также начальники должны контролировать выполнение всех операций, которые влияют на достижение общей цели, устанавливать точки контроля, планировать выполнение будущих задач, учитывая степень текущей занятости сотрудников, и выполнять другие руководящие функции.

Опытным управленцам дается полная свобода действий, если в их распоряжение поступают качественные инструменты для увеличения собственной продуктивности, которая непосредственно влияет на эффективность работы всего коллектива.