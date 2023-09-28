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Управление персоналом

Как справиться с выгоранием сотрудников: стратегии и рекомендации

В мечтах каждого руководителя его штат состоит из продуктивных, исполнительных и инициативных сотрудников, всегда готовых к эффективной работе. Но на деле все работники являются простыми людьми, способными уставать, выгорать, зависеть от своего настроения и внешней обстановки.
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Как справиться с выгоранием сотрудников: стратегии и рекомендации
Как справиться с выгоранием сотрудников: стратегии и рекомендации

Важную роль здесь играют не только современные реалии и большие нагрузки, но и поведение некоторых руководителей, которые сами создают в организации напряженную атмосферу. А в итоге получают текучку кадров, понижение производительности труда и многие другие проблемы.

Причины выгорания сотрудников

Перечислим основные причины, способные вызывать у работников стресс и нежелание работать:

  • завышенный объем работы и нестабильный график, а также частые переработки, лишающие сотрудника полноценного отдыха;

  • высокая ответственность и денежные штрафы за провалы;

  • различные дополнительные обязанности, не входящие в круг основных задач;

  • неблагоприятные отношения в коллективе (интриги, сплетни, ссоры и другие конфликты);

  • личные проблемы работников, связанные со здоровьем, семьей, бытом, отношениями с друзьями, близкими людьми или государственными органами.

К факторам, способствующим профессиональному выгоранию, связанным с рабочей атмосферой внутри компании, можно также отнести постоянную текучку кадров. Ведь каждый приход нового сотрудника связан с тем, что надо выстраивать новые отношения с коллегами. Сюда же относится нехватка персонала, когда приходится выполнять не только свои, но и чужие обязанности.

К ошибкам руководства в данном направлении можно отнести неподходящий стиль управления (к примеру, строгий авторитарный стиль) или часто меняющиеся требования управленцев. Все это может вызывать эмоциональное выгорание, которое проявляется в физической и психической усталости и влечет за собой невнимательность, ошибки, снижение продуктивности, срывы сроков и т. д.

Как понять, что в вашей компании есть проблема выгорания работников

Важнейшим признаком эмоционального выгорания является смена поведения, когда человек становится апатичным, безынициативным, перестает стараться, начинает опаздывать на работу и периодически не приходить на нее вообще. Изменяется его мышление, снижается концентрация внимания, повышается утомляемость, появляется неоправданное чувство вины. Перечислим основные симптомы профессионального выгорания:

  • низкая работоспособность;

  • хроническая усталость;

  • повышение числа рабочих ошибок;

  • появление тревожности, страха, раздражительности по пустякам;

  • пропадают инициативность и энтузиазм в работе;

  • наступают безразличие к происходящему и пессимистичный настрой.

Сами сотрудники не всегда могут определить, что у них возникла такая проблема, как профессиональное выгорание, но оно хорошо заметно со стороны. Поэтому руководитель компании должен находить время, чтобы отслеживать подобные негативные тенденции среди подчиненных и предпринимать шаги для их устранения.

Стратегии для борьбы с выгоранием

Существует несколько эффективных способов, которые при использовании в комплексе помогают понизить риски выгорания у сотрудников. Речь идет не о личных стратегиях по предотвращению стрессов, не о работе над собой, а о том, что может предпринять руководитель для устранения подобных проблем в своей организации.

Что же предлагает по этому поводу современный менеджмент? Выгорание можно считать динамическим процессом, который имеет свои количественные и качественные показатели. То есть их можно выявить и ими можно управлять, как любым другим процессом. А заниматься этими задачами должен стресс-менеджмент.

Для своевременного выявления стрессов при профессиональном выгорании нужно создать внутри компании шкалы с вполне конкретными числовыми показателями для разных категорий работников. Чтобы заполнить эти числовые значения, задействуются различные способы тестирования (готовые или разработанные самостоятельно). Для самостоятельной разработки при этом потребуется «инвентаризировать» основные показатели деятельности всех отделов и служб, а также конкретных должностей и всех возникших (или предполагающихся) симптомов выгорания. Затем на основе всей этой информации можно составить список ключевых стресс-факторов.

Для сбора информации лучше задействовать специальные опросники или тестирование работников (в том числе интерактивное). Следующим шагом после него необходимо будет разработать отдельную стратегию по каждому стресс-фактору, которая поможет минимизировать его влияние или полностью его ликвидировать. Идеального рецепта здесь просто не существует, поэтому на каждом предприятии эти стратегии будут иметь свои особенности. При этом ряд проблем может повторяться в разных отраслях, поэтому какое-то количество общих принципов применять все-таки можно.

Универсальные методы против выгорания сотрудников

Одной из основных причин эмоционального выгорания является неправильно составленный (слишком жесткий) рабочий график, а также штрафы и наказания за нарушения. Если сотрудники в вашей компании часто перерабатывают, следует пересмотреть график. Возможно, придется ввести новые смены и нанять новых работников, чтобы равномерно распределять нагрузку.

Многие крупные компании уже давно осознали значимость проведения тренингов для своих сотрудников. Это помогает повысить не только осведомленность работников, но и их лояльность к компании. Также важной частью борьбы с выгоранием является создание благоприятной атмосферы в коллективе, то есть грамотно построенной корпоративной жизни. Множество исследований доказали, что неформальное общение сотрудников усиливает ощущение их причастности к общему делу и повышает мотивацию к дальнейшей совместной деятельности.

Еще одним важным шагом для руководства должно стать поощрение инициатив работников в плане оптимизации работы компании, повышения эффективности труда, улучшения обслуживания клиентов и т. д. Также благотворный эффект оказывают:

  • Проведение с сотрудниками культурно-массовых мероприятий (выезды на природу, групповые игры, совместные походы в кино или театр и прочие виды досуга).

  • Регулярная оценка нагрузки на каждого из работников, пересмотр нормативов и расширение штата (при необходимости).

  • Выявление конфликтных ситуаций в коллективе и их решение.

  • Справедливое управление показателями труда, влияющими на размер заработной платы (количество сделок, выполнение планов продаж и т. д.).

  • Максимальная автоматизация рутинного труда.

  • Обеспечение корпоративных традиций и поощрения за профессиональные достижения (надбавки за стаж работы или квалификацию и т. п.).

  • Соревновательные программы с дополнительными наградами и поощрениями.

  • Возможная периодическая ротация работников внутри компании, чтобы минимизировать рутинный эффект от одних и тех же задач.

  • Корпоративное обучение и повышение квалификации.

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Комментарии

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